‏إدلب-سانا

أنجزت فرق الدفاع المدني نحو 80 بالمئة من أعمال إزالة الأنقاض وترحيل الركام في منطقة جسر الشغور بريف إدلب ‏الغربي، ضمن حملة تنفذها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بهدف فتح الطرقات وتهيئة البنية التحتية وتسهيل عودة ‏الأهالي إلى منازلهم.‏

أوضح حسن قنبر من جهاز الإشراف على الحملة في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن العمل يتركز حالياً في قرية ‏الكندة، وأن الحملة تهدف إلى تهيئة البنية التحتية وإعادة تأهيلها، بما يسهم في تحسين ظروف استقرار الأهالي العائدين، ‏وتشجيع المهجّرين على العودة إلى منازلهم، سواء لترميمها أو إعادة إعمارها مستقبلاً.‏

تخفيف الأعباء عن الأهالي

أكّد عدد من أهالي قرية الكندة أهمية أعمال إزالة الأنقاض في التخفيف من الأعباء المادية التي تحول دون تمكنهم من ‏ترحيل الركام وإصلاح منازلهم، حيث أشار أحمد السيد إلى أن الدمار طال معظم منازل القرية، مشيراً إلى أن الأهالي لم ‏يتمكنوا من إزالة الأنقاض بسبب ارتفاع التكاليف وضعف الإمكانات المادية.‏

ولفت السيد إلى أن الحملة تساعد الأهالي على إزالة الركام وتهيئة منازلهم، بما يتيح لهم البدء بأعمال الترميم وتأمين مأوى ‏لهم، مثمّناً جهود الجهات التي أسهمت في تنفيذ هذه الأعمال.‏

وبيّن علي أسبرو، أن عائلته هُجّرت منذ عام 2015، وأن منزله تعرض لأضرار كبيرة كسائر منازل القرية جراء قصف ‏قوات النظام البائد، مشيراً إلى أن تراكم الأنقاض تسبب بانتشار الأفاعي والحشرات والقوارض، وأن إزالتها تخفف الأعباء ‏عن الأهالي الذين لا يملكون القدرة على تحمل تكاليف ترحيلها، داعياً إلى مساعدة المتضررين في ترميم المنازل القابلة ‏للإصلاح، وإعادة إعمار المنازل المدمرة بالكامل.‏

وانطلقت في شهر شباط الماضي حملة شاملة لإزالة وترحيل الركام والأنقاض في محافظة إدلب، بمشاركة مجلس المدينة ‏وفرق الدفاع المدني وفعاليات أهلية، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وتسريع عودة الأهالي إلى مناطقهم.‏