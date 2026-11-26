إدلب-سانا
أنجزت فرق الدفاع المدني نحو 80 بالمئة من أعمال إزالة الأنقاض وترحيل الركام في منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، ضمن حملة تنفذها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بهدف فتح الطرقات وتهيئة البنية التحتية وتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم.
أوضح حسن قنبر من جهاز الإشراف على الحملة في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن العمل يتركز حالياً في قرية الكندة، وأن الحملة تهدف إلى تهيئة البنية التحتية وإعادة تأهيلها، بما يسهم في تحسين ظروف استقرار الأهالي العائدين، وتشجيع المهجّرين على العودة إلى منازلهم، سواء لترميمها أو إعادة إعمارها مستقبلاً.
تخفيف الأعباء عن الأهالي
أكّد عدد من أهالي قرية الكندة أهمية أعمال إزالة الأنقاض في التخفيف من الأعباء المادية التي تحول دون تمكنهم من ترحيل الركام وإصلاح منازلهم، حيث أشار أحمد السيد إلى أن الدمار طال معظم منازل القرية، مشيراً إلى أن الأهالي لم يتمكنوا من إزالة الأنقاض بسبب ارتفاع التكاليف وضعف الإمكانات المادية.
ولفت السيد إلى أن الحملة تساعد الأهالي على إزالة الركام وتهيئة منازلهم، بما يتيح لهم البدء بأعمال الترميم وتأمين مأوى لهم، مثمّناً جهود الجهات التي أسهمت في تنفيذ هذه الأعمال.
وبيّن علي أسبرو، أن عائلته هُجّرت منذ عام 2015، وأن منزله تعرض لأضرار كبيرة كسائر منازل القرية جراء قصف قوات النظام البائد، مشيراً إلى أن تراكم الأنقاض تسبب بانتشار الأفاعي والحشرات والقوارض، وأن إزالتها تخفف الأعباء عن الأهالي الذين لا يملكون القدرة على تحمل تكاليف ترحيلها، داعياً إلى مساعدة المتضررين في ترميم المنازل القابلة للإصلاح، وإعادة إعمار المنازل المدمرة بالكامل.
وانطلقت في شهر شباط الماضي حملة شاملة لإزالة وترحيل الركام والأنقاض في محافظة إدلب، بمشاركة مجلس المدينة وفرق الدفاع المدني وفعاليات أهلية، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وتسريع عودة الأهالي إلى مناطقهم.