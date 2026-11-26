بعد 15 عاماً من الإغلاق، الشؤون المدنية تعود إلى البصيرة بريف دير الزور لخدمة 500 مراجع يومياً
ندوات أدبية وأمسيات شعرية في معرض حماة للكتاب تستقطب جمهوراً واسعاً من المجتمع
مجلس الأعمال السوري الفرنسي يحتفي بعامه الأول ويعزز التعاون الاقتصادي
محاضرة في الرقة حول أثر التقنيات الزراعية والمعاصر في إنتاج زيت زيتون عالي الجودة
لمنع الاحتكار وتلبية الطلب المتزايد.. إجراءات جديدة لزيادة مخصصات الغاز في دير الزور
غرفة تجارة وصناعة دير الزور تبحث مع مستثمرين أتراك التعاون بقطاعات الطاقة والزراعة
محافظة الرقة تناقش في اجتماع موسَّع تطوير الأداء الإداري والخدمي ومشاريع الإعمار
سوريا في لاهاي.. أصوات تطالب بإنصاف ضحايا الكيميائي وضمان عدم التكرار
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