مشفى حماة الوطني يقدم تدريباً متقدماً لأكثر من 30 طبيباً حول “إنقاذ الأرواح في أصعب اللحظات”

مشفى القلمون بمدينة النبك في ريف دمشق يقدم نحو 20 ألف خدمة طبية متنوعة شهرياً
حملة “ريفنا بيستاهل” ترسّخ ثقافة العطاء بتخطيها كل التوقعات
مشاهد من سماء معرض دمشق الدولي.. فضاء بحجم الوطن ورؤية بحجم المستقبل
وزير الداخلية في افتتاح مركز الأحوال المدنية بمجمع يلبغا
حجاج حمص يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى