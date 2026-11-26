دمشق-سانا‏

انطلقت اليوم الخميس في صالة درة الشام بدمشق أعمال ورشة عمل ميثاق “وحدة ‏الخطاب الإسلامي”، التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع مجلس الإفتاء الأعلى، ‏بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة والخطباء والمختصين في الشؤون الدينية من مختلف ‏المحافظات.‏

وتتضمن الورشة جلسات حوارية ونقاشات حول آليات تطبيق الميثاق في المسارات ‏الدينية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية والإدارية والقانونية، بما يسهم في تعزيز ‏الخطاب الإسلامي، إلى جانب استعراض تجارب ومبادرات عملية تهدف إلى النهوض ‏بواقع الخطاب الديني في المجتمع.‏

وقال مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة الأوقاف أحمد الحلاق لـ سانا: إن الورشة ‏تناقش ‏المبادرات والجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الخطاب ‏الديني، وتمكين الأئمة ‏والخطباء ‏من أداء دورهم في مواجهة التحديات الفكرية ‏والاجتماعية.‏



وأكد مسؤول دائرة الإعلام في الوزارة علاء الحمو، أن الورشة تأتي في ‏إطار جهود ‏وزارة الأوقاف المتواصلة لتعزيز ‏الخطاب الديني المستنير، وتفعيل دور ‏المؤسسات ‏الدينية في خدمة المجتمع، وترسيخ ‏قيم الوحدة والتآخي.



‏ وكانت وزارة الأوقاف أطلقت خلال مؤتمرها الأول في شباط الماضي، ميثاق وحدة ‏الخطاب الإسلامي، الذي يعد عَقداً وطنياً جامعاً لأهل العلم ‏والدعاة في سوريا بمختلف ‏مدارسهم، ويهدف إلى توحيد كلمتهم في القضايا الدينية ‏العامة.‏

يتبع……….