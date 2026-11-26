دمشق-سانا
انطلقت اليوم الخميس في صالة درة الشام بدمشق أعمال ورشة عمل ميثاق “وحدة الخطاب الإسلامي”، التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع مجلس الإفتاء الأعلى، بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة والخطباء والمختصين في الشؤون الدينية من مختلف المحافظات.
وتتضمن الورشة جلسات حوارية ونقاشات حول آليات تطبيق الميثاق في المسارات الدينية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية والإدارية والقانونية، بما يسهم في تعزيز الخطاب الإسلامي، إلى جانب استعراض تجارب ومبادرات عملية تهدف إلى النهوض بواقع الخطاب الديني في المجتمع.
وقال مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة الأوقاف أحمد الحلاق لـ سانا: إن الورشة تناقش المبادرات والجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الخطاب الديني، وتمكين الأئمة والخطباء من أداء دورهم في مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية.
وأكد مسؤول دائرة الإعلام في الوزارة علاء الحمو، أن الورشة تأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف المتواصلة لتعزيز الخطاب الديني المستنير، وتفعيل دور المؤسسات الدينية في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم الوحدة والتآخي.
وكانت وزارة الأوقاف أطلقت خلال مؤتمرها الأول في شباط الماضي، ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي، الذي يعد عَقداً وطنياً جامعاً لأهل العلم والدعاة في سوريا بمختلف مدارسهم، ويهدف إلى توحيد كلمتهم في القضايا الدينية العامة.
يتبع……….