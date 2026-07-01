الاتصالات ومنظمة التعاون الرقمي تناقشان تطوير البنية ‏التحتية للحكومة الرقمية

‎ ‎دمشق-سانا

‎بحثت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات مع منظمة التعاون الرقمي (DCO) سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للحكومة الرقمية، والارتقاء بالخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

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وتناول الاجتماع، الذي عُقد اليوم الأربعاء في مبنى الشركة السورية للاتصالات بدمشق، بمشاركة ممثلين عن الشركة السورية للاتصالات، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، إلى جانب وفد من المنظمة برئاسة أمينها العام ديمة اليحيى، عدداً من المحاور المتعلقة بالتشريعات والحوكمة، والبنية التحتية للحكومة الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، إضافة إلى سبل دعم قطاع الاتصالات ومعالجة الفجوات والتحديات القائمة.

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وأكد مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي، في تصريح لمراسلة سانا، أن الاجتماع شكّل فرصة لبحث آفاق التعاون مع المنظمة، واستعراض الرؤية الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة لتطوير قطاع الاتصالات، من خلال إدخال التقنيات الحديثة، وتمكين التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية، وتعزيز الانفتاح على المنظمات والجمعيات الرقمية الدولية، بما يدعم حضور سوريا في هذا المجال.

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من جانبها، أشارت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى إلى الإمكانيات التي تمتلكها سوريا لتكون مركزاً لاستضافة البيانات والبيانات العابرة للحدود، مؤكدة أهمية الاستثمار في تنمية القدرات البشرية، وتمكين الشباب السوري، وتعزيز مهاراتهم ودعم مشاريعهم، بما يسهم في نمو الاقتصاد الرقمي.

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ولفتت اليحيى إلى أهمية الموضوعات التي ناقشها الاجتماع، وما شهدته من تبادل للآراء حول أبرز المشاريع والتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات، مؤكدة استعداد المنظمة، بدعم من الدول الأعضاء، للإسهام في سد الفجوات وتعزيز جهود التحول الرقمي في سوريا.

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وتعد منظمة التعاون الرقمي (DCO) منظمة دولية حكومية متعددة الأطراف، تأسست عام 2020 وتتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، وتضم في عضويتها 16 دولة، وتحمل صفة مراقب لدى الأمم المتحدة. وتقود المنظمة جهوداً لتعزيز التحول الرقمي الشامل، كما أسهمت في تيسير التزامات استثمارية رقمية بقيمة 700 مليون دولار، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم ريادة الأعمال، والشركات الصغيرة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية.



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