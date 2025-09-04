حضور لافت لشركات الوساطة والتأمين في معرض دمشق الدولي

جناح السورية للبريد في معرض دمشق الدولي… نافذة على تاريخ البريد وتطور الخدمات
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تعلن البيان الثاني للجنة في مقر وزارة الإعلام بدمشق
“مع بعض، حلب أحلى”.. تكريم مبادرات شبابية ومجتمعية شاركت بحملة “لعيونك يا حلب”
كلمة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية
مقتطفات من كلمة الرئيس الشرع في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري
