وصول مياه الشرب إلى حي الزهور بالحسكة من محطة علوك بعد انقطاع 10 سنوات

الحسكة-سانا

وصلت اليوم الخميس مياه محطة علوك إلى حي الزهور جنوب مدينة الحسكة بعد انقطاع دام 10 سنوات، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة التي أنجزتها الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة.

وقال وزير الطاقة محمد البشير في حسابه عبر منصة X: “بعد عشر سنوات من الانقطاع، تعود مياه الشرب من محطة علوك إلى حي الزهور في مدينة الحسكة، في خطوة يستفيد منها نحو 25 ألف مواطن”.

وأضاف: “كل منطقة تستعيد خدماتها هي خطوة جديدة نحو التعافي وإعادة البناء”.

بدوره أوضح مدير الشركة فرحان العويس في تصريح لـ سانا، أن وصول مياه محطة علوك إلى القسم الجنوبي من حي الزهور تم بعد إنجاز إصلاح الخط المغذي للحي من جهة البانوراما والذي يبلغ قطره 160 مم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين واقع مياه الشرب وضمان وصولها إلى جميع المشتركين في مدينة الحسكة ومحيطها.

وبين العويس أن أعمال الصيانة شملت صبّ غرف التفتيش واستبدال أغطيتها واستبدال ثلاثة صمامات هواء بأقطار مختلفة وتمديد وتركيب الأجزاء المفقودة من الخط على عدة مراحل، مؤكداً أن الشركة مستمرة في العمل لإصلاح شبكة المياه الفرعية لإيصال مياه الشرب إلى الحارات المتبقية من الحي وضمان وصول مياه الشرب إلى جميع المشتركين.

وكانت الورشات الفنية للشركة باشرت خلال أيلول الماضي، أعمال صيانة الخط المغذي لحي الزهور بالتعاون مع منظمة “العمل ضد الجوع”.

وأعادت وزارة الطاقة في تموز الماضي محطة مياه علوك إلى ‏الخدمة بطاقة إنتاجية تزيد على 50 بالمئة بعد سنوات من توقفها، إذ تعد المصدر ‏الوحيد لتغذية مدينة الحسكة ومحيطها والريف الغربي بمياه الشرب.‏