وزير الإعلام: الساروت كان رمزاً لشجاعة جيلٍ آمن بأن الظلم لا يدوم

دمشق-سانا

أكد وزير الإعلام السوري خالد زعرور أن الشهيد عبد الباسط الساروت كان رمزاً لشجاعة جيلٍ آمن بأن الظلم لا يدوم، وأن كرامة الشعوب لا تُصادر.

وقال الوزير زعرور عبر منصة إكس اليوم الإثنين: في ذكرى استشهاد عبد الباسط الساروت، نستحضر صوتاً بقي حيّاً في وجدان السوريين، وارتبط ببدايات الثورة السورية حين خرج السوريون إلى ساحات العزّة والكرامة.

وأضاف الوزير زعرور: إن الساروت كان رمزاً لشجاعة جيلٍ آمن بأن الظلم لا يدوم، وأن كرامة الشعوب لا تُصادر، وإننا نترحم عليه وعلى جميع شهداء سوريا، ونجدد الوفاء لتضحياتهم بحفظ الذاكرة، وصون الكرامة، ومواصلة العمل من أجل بلدهم الذي حلموا به.

وتصادف اليوم الثامن من حزيران 2026 الذكرى السابعة لاستشهاد عبد الباسط الساروت، وهو الشخصية التي ارتبط اسمها بكل مراحل الثورة السورية، من بدايات الحراك السلمي للمطالبة بإسقاط النظام والدفاع عن الوطن حيث كان بالنسبة للسوريين لا يمثل مجرد قائد ثوري، بل رمز للعزم والشجاعة والإصرار على مواجهة الظلم، وذكراه مستمرة في وجدان الشعب رغم مرور السنوات.