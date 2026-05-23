الوزير الحلبي : المرسوم 67 سيطبق على الإداريين بمشفى إدلب الجامعي وجامعة إدلب وما يرتبط بهما

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي حرص الوزارة على أن تشمل الزيادة النوعية بنسبة 50 بالمئة العاملين المعينين في جامعة إدلب ومستشفى إدلب الجامعي والجهات المرتبطة بهما، تقديراً لجهودهم الكبيرة ودورهم الحيوي في دعم العملية التعليمية واستمرارها في أصعب الظروف.



وأوضح الوزير الحلبي، اليوم السبت، أن هذه الخطوة تأتي تكريماً لالتزام العاملين في إدلب واعترافاً بعطائهم ومسؤوليتهم الوطنية في خدمة الطلبة والمؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أنه سيطبق على الإداريين في مشفى إدلب الجامعي وجامعة إدلب والجهات المرتبطة بهما أحكام المرسوم رقم /67/ لعام 2026.

ويقضي المرسوم المذكور بإضافة زيادة بنسبة 50 بالمئة للرواتب والأجور لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، والشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام.



وكان وزير المالية السوري محمد يسر برنية أصدر في الـ 10 من شهر أيار الجاري التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 67 لعام 2026، القاضي بإضافة زيادة بنسبة 50 بالمئة للرواتب والأجور، لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، والشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام.



كما أصدرت وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية والتعليم، اليوم السبت، بياناً مشتركاً بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم رقم /68/ لعام 2026، الخاص بالزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية والتعليم في سوريا.