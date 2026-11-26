دمشق-سانا



فازت سوريا بمقعد المجموعة العربية في اللجنة الاستشارية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وأصبحت الدكتورة رغداء زيدان، ممثلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، عضواً في اللجنة.



وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم الخميس، أن الفوز جاء نتيجة الانتخابات التي جرت اليوم تنفيذاً لقرار الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري للمرأة المنعقدة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في شهر تموز الماضي، والذي ترأست خلاله وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الوفد السوري.



وبينت أن هذا الفوز يعد خطوة مهمة في تعزيز الحضور السوري الإقليمي والدولي، والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات والبرامج المعنية بتمكين المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي.



وشاركت سوريا في تموز الماضي بفعاليات‏ ‏المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الدول الأعضاء، لبحث سبل تعزيز تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، والتحديات التي تواجهها في دول المنظمة.