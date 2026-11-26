دمشق-سانا

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية اليوم الخميس، تعميماً إلى المديرين العامين للمصارف العامة بشأن قصر الحجز الاحتياطي المتعلق بالمقترضين المتعثرين على الفئات التي حددتها القوانين النافذة، بما يراعي أوضاع المقترضين ويضبط تطبيق الإجراءات ضمن نطاقها القانوني، وييسّر على المواطنين الذين تعرضوا لظلم لا ذنب لهم به.

وذكرت وزارة المالية أن التعميم جاء استناداً إلى كتاب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وفي ضوء كتابَي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، بشأن مراجعة إجراءات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة المرتبطة بملفات الاقتراض.

ونصّ التعميم على التقيد بالفئات المحددة في القوانين النافذة، ولا سيما المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1952، المعدّل بالمرسوم التشريعي رقم 177 لعام 1969، عند تطبيق الحجز الاحتياطي بخصوص المقترضين المتعثرين، بدلاً من شمول الحجز الاحتياطي للأقارب حتى الدرجة الرابعة.

وشمل التعميم المصارف العامة: التجاري، والعقاري، والتسليف الشعبي، والزراعي التعاوني، والصناعي، والتوفير، ووجّه إداراتها إلى الاطلاع عليه والتقيد بمضمونه.

وكان وزير المالية أعلن في الثاني من شهر أيلول الماضي تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة واقع القروض المتعثرة لدى البنوك الحكومية، بهدف اقتراح حلول قانونية وعملية تضمن استرداد المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين، عبر برامج تحفيزية وإعفاءات تشجيعية.