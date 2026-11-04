وزير الأوقاف يبحث مع السفير الليبي بدمشق تطوير التعاون بين البلدين

دمشق-سانا ‏

بحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، مع السفير الليبي بدمشق وليد عمار، سبل ‏تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين.‏

وذكرت وزارة الأوقاف عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي عُقد في ‏مبنى الوزارة بدمشق، تناول آليات تعزيز التنسيق بين الجانبين، وتطوير مجالات ‏التواصل والتعاون، ما يسهم في توطيد العلاقات الأخوية بين سوريا وليبيا.‏

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وقّع في 30 آب الماضي، ‏بالعاصمة الليبية طرابلس، مع المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي ‏الليبية الطاهر الباعور، اتفاقية للتعاون الثنائي بين سوريا وليبيا، بهدف تفعيل الاتفاقية ‏السابقة الخاصة باللجنة العليا المشتركة وتعديلها بما يواكب التطورات السياسية في ‏البلدين.‏