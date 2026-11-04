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وزير الأوقاف يبحث مع السفير الليبي بدمشق تطوير التعاون بين البلدين

وزير الأوقاف وزير الأوقاف يبحث مع السفير الليبي بدمشق تطوير التعاون بين البلدين
من لقاء وزير الأوقاف مع السفير الليبي-دمشق-4-11-2026-وزارة الأوقاف السورية

دمشق-سانا ‏

بحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، مع السفير الليبي بدمشق وليد عمار، سبل ‏تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين.‏

وذكرت وزارة الأوقاف عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي عُقد في ‏مبنى الوزارة بدمشق، تناول آليات تعزيز التنسيق بين الجانبين، وتطوير مجالات ‏التواصل والتعاون، ما يسهم في توطيد العلاقات الأخوية بين سوريا وليبيا.‏

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وقّع في 30 آب الماضي، ‏بالعاصمة الليبية طرابلس، مع المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي ‏الليبية الطاهر الباعور، اتفاقية للتعاون الثنائي بين سوريا وليبيا، بهدف تفعيل الاتفاقية ‏السابقة الخاصة باللجنة العليا المشتركة وتعديلها بما يواكب التطورات السياسية في ‏البلدين.‏

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