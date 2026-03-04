علوش لـ سانا: حركة عبور المسافرين في منفذ جديدة يابوس عادت بكلا الاتجاهين بعد توقف مؤقت

دمشق-سانا

‏أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، عودة حركة عبور المسافرين عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي في كلا الاتجاهين، وذلك بعد توقف مؤقت حدث في وقت سابق اليوم.

وأوضح علوش في تصريحٍ لـ سانا أن حركة عبور المسافرين استؤنفت عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بعد توقفٍ مؤقتٍ إثر ورود إنذارٍ إلى معبر المصنع الحدودي من الجانب اللبناني، بضرورة الإخلاء لحماية المنطقة من تداعيات القصف الإسرائيلي على لبنان.

يُذكر أن منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان شهد خلال الساعات الـ 72 الماضية حركة كثيفة نتيجة عودة العديد من المواطنين السوريين إلى وطنهم، بفعل التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث تجاوز عدد العائدين الـ 25 ألف شخص، وسط إجراءاتٍ تنظيميةٍ وخدميةٍ مكثفةٍ اتخذتها الكوادر العاملة في المنفذ لتأمين مرورهم بسلاسةٍ وانسيابية.