السيارات الكهربائية تسجل حضوراً بارزاً في الدورة 62 لمعرض دمشق الدولي

ريف دمشق-سانا

شهدت الدورة الثانية والستون لمعرض دمشق الدولي، مشاركة مميزة لشركات النقل والمواصلات المتخصصة في السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، في خطوة تعكس انطلاقة نوعية نحو التحول المستدام والابتكار في قطاع النقل السوري.

قالت المديرة التنفيذية لشركة “سفنتي سفن” عفراء شريف في تصريح لـ سانا: إن شركتها تمثل أول وكالة رسمية للسيارات الكهربائية في سوريا، مشيرة إلى إطلاق نماذج جديدة تُعرض لأول مرة في السوق المحلية، وتتميز بندرتها حتى في بعض دول الجوار.

وأضافت شريف: إن الإقبال الكبير على جناح الشركة يؤكد اهتمام الزوار بالتحول نحو النقل الكهربائي، مشيرة إلى تقديم الشركة عروضاً للبيع المباشر والتقسيط، إلى جانب عرض خاص يشمل 52 شحنة كهربائية مجانية مع كل سيارة تُشترى، ما يعزز جاذبية الخيارات المتاحة للعملاء.

وأكدت شريف، أن السيارات الكهربائية تُعد خياراً اقتصادياً من حيث استهلاك الطاقة والصيانة، إلى جانب كونها صديقة للبيئة وتتماشى مع متطلبات الاستدامة الحديثة، مشيرة إلى أن انتشارها في السوق السورية كان أسرع مما توقعت الشركة، رغم تحديات تغيير الثقافة المجتمعية.

كما أوضحت أن الشركة تعمل على توسيع شبكة محطات الشحن الكهربائي، حيث تم تجهيز ثلاث محطات في دمشق ومحطة واحدة في كل محافظة، مع خطط مستقبلية للتوسع في جميع المناطق.

تاكسي كهربائي بخدمات رقمية

من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة في شركة “الكترو تكسي” رامي البوشي، أن شركته تمثل أول شركة تاكسي كهربائية في سوريا، تعتمد على سيارات موديل 2025، مع كوادر مدربة من السائقين التابعين مباشرة للشركة.

وأضاف البوشي: إن الشركة أطلقت تطبيقاً رقمياً لتسهيل طلب التاكسي داخل المدن، مشدداً على أن سيارات الشركة توفر تجربة قيادة مريحة وسريعة وموثوقة، فضلاً عن مساهمتها في الحد من التلوث البيئي.

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية توفر نحو 70% من تكلفة التشغيل مقارنة بالمركبات التقليدية، إلى جانب انخفاض الأعطال بفضل بساطة تصميمها وغياب المحركات التقليدية والسوائل المستخدمة.

تمثل هذه المشاركة في معرض دمشق الدولي، خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بخيارات النقل النظيفة والفعالة، ودعم التحول البيئي والاقتصادي في سوريا الحديثة.