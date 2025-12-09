وزير الداخلية: نجاح تنظيم ذكرى التحرير يعكس قدرة السوريين على بناء مؤسسة أمنية راسخة

دمش-سانا

أكد وزير الداخلية أنس خطاب، أن نجاح تنظيم فعاليات ذكرى التحرير وما رافقها من إجراءات أمنية عكست قدرة السوريين على بناء مؤسسة أمنية راسخة تليق بتضحياتهم وتحقق طموح سوريا الجديدة، مشيداً بجهود كوادر الوزارة في تأمين الاحتفالات.

وقال خطاب في منشور عبر منصة (X): “ما رأيناه، ورآه العالم أجمع في ذكرى التحرير، من تنظيم للفعاليات، وحفاظٍ على أمن أهلنا في الساحات، أثبت أن السوريين قادرون على بناء مؤسسة أمنية تليق بتضحياتهم، وتحقق طموح سوريا الجديدة”.

وأضاف خطاب: “أتوجّه بالشكر والتقدير لكل العاملين في وزارة الداخلية (قادة وأفراداً) الذين أمّنوا احتفالات شعبنا التاريخية في هذه الذكرى العظيمة، لقد كنتم صامدين في كل شارع وميدان، وبذلتم كل طاقتكم، فشكراً لكم على هذا الوفاء العظيم لسوريا الحرة”.

وقال وزير الداخلية: “ما لمسناه من تفاعل أهلنا مع عناصر الأمن، سواء على الأرض أو عبر وسائل التواصل، يُجسّد محبة الناس، ويبعث فينا شعوراً صادقاً بالفخر والاعتزاز”.

واحتفل الشعب السوري يوم أمس بالذكرى الأولى للتحرير، حيث امتلأت الساحات والميادين بملايين المحتشدين الذين عبّروا عن فرحتهم بالنصر وتطلّعهم إلى مستقبل يزهو بالحرية والكرامة والأمل، فيما شهدت ساحة الأمويين والشوارع المؤدية إليها في دمشق حشوداً غفيرة، عكست حجم المشاركة الشعبية في هذه المناسبة الوطنية.