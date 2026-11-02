وزارة الدفاع تجري مسحاً شاملاً لمسار أوتستراد دير الزور – دمشق

دمشق-سانا

باشرت وحدات من إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع تنفيذ مسح ميداني شامل ‏على مسار مشروع أوتستراد دير الزور – دمشق، تمهيداً لتأمين المنطقة المحيطة ‏بالطريق المقرر إنشاؤه.‏

وذكرت وزارة الدفاع عبر قناتها على تلغرام، اليوم الإثنين، أن أعمال المسح تأتي ‏استجابة لطلب رسمي من وزارة النقل، وتهدف إلى التحقق من سلامة المنطقة المحيطة ‏بمسار المشروع وتأمينها.‏

وكانت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل أعلنت في الـ 19 من شهر ‌‏آب الماضي، أن شركتي “الرواف” السعودية و”الكواتي” السورية ستنفذان مشروعي إعادة ‏تأهيل طريقي دمشق – تدمر، وتدمر – دير الزور، إلى جانب إنشاء مسار ثانٍ ‏للطريقين، باستثمارات تبلغ نحو 300 مليون دولار، ومدة تنفيذ تصل إلى 780 يوماً.‏