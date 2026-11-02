وزارة الدفاع تجري مسحاً شاملاً لمسار أوتستراد دير الزور – دمشق

دمشق-سانا
باشرت وحدات من إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع تنفيذ مسح ميداني شامل على مسار مشروع أوتستراد دير الزور – دمشق، تمهيداً لتأمين المنطقة المحيطة بالطريق المقرر إنشاؤه.
وذكرت وزارة الدفاع عبر قناتها على تلغرام، اليوم الإثنين، أن أعمال المسح تأتي استجابة لطلب رسمي من وزارة النقل، وتهدف إلى التحقق من سلامة المنطقة المحيطة بمسار المشروع وتأمينها.
وكانت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل أعلنت في الـ 19 من شهر آب الماضي، أن شركتي “الرواف” السعودية و”الكواتي” السورية ستنفذان مشروعي إعادة تأهيل طريقي دمشق – تدمر، وتدمر – دير الزور، إلى جانب إنشاء مسار ثانٍ للطريقين، باستثمارات تبلغ نحو 300 مليون دولار، ومدة تنفيذ تصل إلى 780 يوماً.