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وزارة الدفاع تجري مسحاً شاملاً لمسار أوتستراد دير الزور – دمشق

photo 6 2026 11 02 16 04 01 وزارة الدفاع تجري مسحاً شاملاً لمسار أوتستراد دير الزور – دمشق
وحدات من إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع تنفذ مسح ميداني شامل على أوتستراد دير الزور – دمشق-سانا

دمشق-سانا

باشرت وحدات من إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع تنفيذ مسح ميداني شامل ‏على مسار مشروع أوتستراد دير الزوردمشق، تمهيداً لتأمين المنطقة المحيطة ‏بالطريق المقرر إنشاؤه.‏

وذكرت وزارة الدفاع عبر قناتها على تلغرام، اليوم الإثنين، أن أعمال المسح تأتي ‏استجابة لطلب رسمي من وزارة النقل، وتهدف إلى التحقق من سلامة المنطقة المحيطة ‏بمسار المشروع وتأمينها.‏

وكانت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل أعلنت في الـ 19 من شهر ‌‏آب الماضي، أن شركتي “الرواف” السعودية و”الكواتي” السورية ستنفذان مشروعي إعادة ‏تأهيل طريقي دمشق – تدمر، وتدمر – دير الزور، إلى جانب إنشاء مسار ثانٍ ‏للطريقين، باستثمارات تبلغ نحو 300 مليون دولار، ومدة تنفيذ تصل إلى 780 يوماً.‏

photo 1 2026 11 02 16 04 01 scaled وزارة الدفاع تجري مسحاً شاملاً لمسار أوتستراد دير الزور – دمشق
photo 2 2026 11 02 16 04 01 scaled وزارة الدفاع تجري مسحاً شاملاً لمسار أوتستراد دير الزور – دمشق
photo 3 2026 11 02 16 04 01 scaled وزارة الدفاع تجري مسحاً شاملاً لمسار أوتستراد دير الزور – دمشق
photo 4 2026 11 02 16 04 01 scaled وزارة الدفاع تجري مسحاً شاملاً لمسار أوتستراد دير الزور – دمشق
photo 5 2026 11 02 16 04 01 scaled وزارة الدفاع تجري مسحاً شاملاً لمسار أوتستراد دير الزور – دمشق
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