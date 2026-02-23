وزير الإعلام ومحافظ اللاذقية يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والخدمية

photo 2026 02 23 15 01 58 وزير الإعلام ومحافظ اللاذقية يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والخدمية

اللاذقية-سانا

بحث وزير الإعلام حمزة المصطفى، مع محافظ اللاذقية محمد عثمان، سبل رفع مستوى التنسيق بين الجهات الإعلامية والمؤسسات الرسمية والخدمية، بشكل يعزز دور الإعلام كشريك فاعل في التنمية.

photo 2026 02 23 15 02 29 وزير الإعلام ومحافظ اللاذقية يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والخدمية

وتم خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الإثنين في محافظة اللاذقية، التأكيد على دور الإعلام في تسليط الضوء على المشاريع الخدمية، وإبراز المبادرات المجتمعية، ونقل شكاوى المواطنين وهمومهم بشفافية تعزز ثقة المواطنين بإعلامهم ومؤسساتهم.

وكان وزير الإعلام حمزة المصطفى بحث أمس مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وعدد من إعلاميي المحافظة، الاحتياجات اللازمة لتطوير العمل الإعلامي فيها، وتعزيز التواصل مع المواطنين، حيث أكد أن خطة الوزارة القادمة إيلاء الاهتمام الكبير بالبعد المحلي للإعلام بعد إطلاق المؤسسات الوطنية.

photo 2026 02 23 15 02 31 scaled وزير الإعلام ومحافظ اللاذقية يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والخدمية
photo 2026 02 23 15 02 33 1 scaled وزير الإعلام ومحافظ اللاذقية يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والخدمية
إطلاق خدمة القيد العقاري إلكترونياً عبر تطبيق معاملاتي في درعا
انطلاق حملة “طرطوس مدينة حياة” لتعزيز ثقافة النظافة والعمل الجماعي
وزير السياحة يبحث تطوير مواقع درعا الأثرية ويزور أبرز المعالم
مشاركون في مبادرة “من المنتج إلى المستهلك”: خطوة مهمة في دعم الإنتاج الزراعي
قوات الأمن العام تبدأ الانتشار على مداخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك