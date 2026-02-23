وزير الإعلام ومحافظ اللاذقية يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والخدمية

اللاذقية-سانا

بحث وزير الإعلام حمزة المصطفى، مع محافظ اللاذقية محمد عثمان، سبل رفع مستوى التنسيق بين الجهات الإعلامية والمؤسسات الرسمية والخدمية، بشكل يعزز دور الإعلام كشريك فاعل في التنمية.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الإثنين في محافظة اللاذقية، التأكيد على دور الإعلام في تسليط الضوء على المشاريع الخدمية، وإبراز المبادرات المجتمعية، ونقل شكاوى المواطنين وهمومهم بشفافية تعزز ثقة المواطنين بإعلامهم ومؤسساتهم.

وكان وزير الإعلام حمزة المصطفى بحث أمس مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وعدد من إعلاميي المحافظة، الاحتياجات اللازمة لتطوير العمل الإعلامي فيها، وتعزيز التواصل مع المواطنين، حيث أكد أن خطة الوزارة القادمة إيلاء الاهتمام الكبير بالبعد المحلي للإعلام بعد إطلاق المؤسسات الوطنية.