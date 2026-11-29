حمص-سانا
عرض المعهد التقاني للحاسوب بجامعة حمص 26 مشروعاً تقنياً طلابياً، خلال معرض «نبض التحرير برؤية رقمية» الذي أقيم اليوم الأحد، في بهو كلية العلوم، احتفاءً بعيد التحرير، بمشاركة طلاب وخريجي اختصاصات البرمجيات وهندسة الحواسيب والشبكات.
وتضمنت المشاريع تطبيقات وحلولاً رقمية في مجالات الصناعة والرياضة والخدمات، أبرزها نظام لمراقبة الأداء البدني للاعبين وقياس مؤشراتهم الحيوية، وتطبيق لإدارة طلبات المطاعم إلكترونياً، ومشروع للاستثمار المجتمعي، إضافةً إلى حلول رقمية لخدمات التبرع بالدم ومتابعة المخالفات المرورية.
وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية الدكتور أيمن كسيبي في تصريح لـ سانا، أن المشاريع تتميز بأفكار قابلة للتطبيق العملي، مشيراً إلى توجه الجامعة لدراسة إمكانية الاستفادة منها في تطوير الخدمات وأتمتة الإجراءات الإدارية والمؤسساتية.
بدورها، بيّنت مديرة المعهد الدكتورة إلهام القاسم في تصريح مماثل، أن المعرض يتيح للطلاب والخريجين عرض نتاجهم العلمي والتقني، مؤكدةً أهمية التعاون مع رئاسة الجامعة لتبني مشاريع تسهم في تحسين الخدمات الجامعية، ولا سيما أتمتة المعاملات الإدارية.
توظيف التكنولوجيا في تطوير الرياضة والخدمات والاستثمار المجتمعي
وعرض الطالب محمد النجار، من اختصاص هندسة الحواسيب، نظاماً لمراقبة اللاعبين الرياضيين وقياس سرعتهم ومعدل نبضات القلب وتحديد مواقعهم خلال التدريبات، فيما قدم خريج المعهد أيمن العلي، من اختصاص هندسة الشبكات، تطبيقاً إلكترونياً لإدارة طلبات المطاعم وخدماتها، كما قدمت الطالبة ميس شاويش، من قسم البرمجيات، مشروعاً للاستثمار المجتمعي يوظف الأراضي والمساحات غير المستثمرة في مبادرات تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتسهم في توفير فرص عمل للشباب.
ويهدف المعرض إلى إبراز القدرات الإبداعية للطلاب، وتعزيز الجانب التطبيقي في تحصيلهم العلمي، وتشجيع تحويل مشاريع التخرج والأفكار التقنية إلى حلول عملية تلبي احتياجات المؤسسات والمجتمع.