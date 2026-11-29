حمص-سانا‏

عرض المعهد التقاني للحاسوب بجامعة حمص 26 مشروعاً تقنياً طلابياً، خلال ‏معرض «نبض التحرير برؤية رقمية» الذي أقيم اليوم الأحد، في بهو كلية العلوم، ‏احتفاءً بعيد التحرير، بمشاركة طلاب وخريجي اختصاصات البرمجيات وهندسة ‏الحواسيب والشبكات.‏

وتضمنت المشاريع تطبيقات وحلولاً رقمية في مجالات الصناعة والرياضة ‏والخدمات، أبرزها نظام لمراقبة الأداء البدني للاعبين وقياس مؤشراتهم الحيوية، ‏وتطبيق لإدارة طلبات المطاعم إلكترونياً، ومشروع للاستثمار المجتمعي، إضافةً ‏إلى حلول رقمية لخدمات التبرع بالدم ومتابعة المخالفات المرورية.‏

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية الدكتور أيمن ‏كسيبي في تصريح لـ سانا، أن المشاريع تتميز بأفكار قابلة للتطبيق العملي، مشيراً ‏إلى توجه الجامعة لدراسة إمكانية الاستفادة منها في تطوير الخدمات وأتمتة ‏الإجراءات الإدارية والمؤسساتية.‏

بدورها، بيّنت مديرة المعهد الدكتورة إلهام القاسم في تصريح مماثل، أن المعرض ‏يتيح للطلاب والخريجين عرض نتاجهم العلمي والتقني، مؤكدةً أهمية التعاون مع ‏رئاسة الجامعة لتبني مشاريع تسهم في تحسين الخدمات الجامعية، ولا سيما أتمتة ‏المعاملات الإدارية.‏

توظيف التكنولوجيا في تطوير الرياضة والخدمات والاستثمار المجتمعي

وعرض الطالب محمد النجار، من اختصاص هندسة الحواسيب، نظاماً لمراقبة ‏اللاعبين الرياضيين وقياس سرعتهم ومعدل نبضات القلب وتحديد مواقعهم خلال ‏التدريبات، فيما قدم خريج المعهد أيمن العلي، من اختصاص هندسة الشبكات، ‏تطبيقاً إلكترونياً لإدارة طلبات المطاعم وخدماتها، كما قدمت الطالبة ميس شاويش، ‏من قسم البرمجيات، مشروعاً للاستثمار المجتمعي يوظف الأراضي والمساحات ‏غير المستثمرة في مبادرات تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتسهم في ‏توفير فرص عمل للشباب.‏

ويهدف المعرض إلى إبراز القدرات الإبداعية للطلاب، وتعزيز الجانب التطبيقي ‏في تحصيلهم العلمي، وتشجيع تحويل مشاريع التخرج والأفكار التقنية إلى حلول ‏عملية تلبي احتياجات المؤسسات والمجتمع.‏