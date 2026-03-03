قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة أشخاص من قريتي عين العبد والأصبح بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أربعة أشخاص من قريتي عين العبد والأصبح بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوات الاحتلال اعتقلت في قرية عين العرب 3 مدنيين من عائلة واحدة، وذلك على حاجز مؤقت أقامته بين قريتي الأصبح وكودنا في ريف القنيطرة الجنوبي، ونقلتهم إلى داخل الأراضي المحتلة، دون معرفة أسباب الاعتقال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً أثناء رعيه الأغنام غربي قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، وجرى اقتياده إلى داخل الأراضي المحتلة دون ورود معلومات حول مصيره.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس الإثنين، شاباً أثناء رعيه الأغنام غربي قرية كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال.