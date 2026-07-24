لإعادة إحياء اللعبة..إدلب تستضيف فحوصات الحزام الأسود المركزية للكاراتيه
قوات الاحتلال تتوغل في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي
انطلاق مسير “اكتشف سوريا” للدراجات النارية
رصد القمر والأجرام السماوية في فعالية علمية بدمشق احتفاءً باليوم الدولي للقمر
“مواقع السحاب”.. سردية إنسانية عن الغياب والفقد على خشبة أوبرا دمشق
دعماً لسياحة المغامرات.. إطلاق أنشطة للغوص والطيران الشراعي في طرطوس
حلب تفتتح النسخة الأولى من معرض تجهيزات الفنادق والسياحة
فرق الصيانة تواصل أعمالها في سد الفرات لرفع كفاءته والحفاظ على جاهزيته التشغيلية
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