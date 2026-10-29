وفود رسمية وشعبية تعزّي بضحايا الغارات الأردنية

دمشق-سانا
قدّم مسؤولون ووفود رسمية وشعبية واجب العزاء لذوي ضحايا الغارات الجوية الأردنية التي استهدفت مناطق في ريفي درعا والسويداء، وأسفرت عن سقوط عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، معربين عن تضامنهم مع أسر الضحايا ومواساتهم في مصابهم.
وأكدت الوفود وقوفها إلى جانب الأهالي في هذه الظروف، وضرورة الاستجابة لاحتياجات الأسر المتضررة وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي اللازم، مشددة على أن الدولة السورية ستواصل العمل لمعالجة تداعيات ما حدث، وإنصاف المتضررين، وضمان عدم تكرار هذه الحوادث.
تعازٍ رسمية لأسر الضحايا في درعا
وقدّم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الخميس، واجب العزاء لذوي ضحايا الغارات الأردنية على قرية الطف بريف درعا الشمالي.
كما أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات عن تضامنها مع أسر الضحايا ومواساتها لهم، خلال تقديم واجب العزاء لذوي ضحايا الغارات الأردنية التي استهدفت ريف درعا الشمالي.
وأكدت خلال الزيارة أن الوزارة ستعمل على دراسة الاحتياجات الإنسانية والإغاثية للأسر المتضررة، والبدء باتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير المساعدات والإمكانات التي تسهم في تلبية احتياجات الأهالي، مشددة على ضرورة ترجمة مشاعر التضامن إلى إجراءات عملية تخفف من معاناتهم.
مسؤولون وأعضاء في مجلس الشعب يقدمون التعازي لذوي الضحايا في اللجاة
كما قام مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد زيدان، وعدد من أعضاء مجلس الشعب برئاسة عبد الحميد العواك، رئيس المجلس، إلى جانب وزيري الثقافة محمد ياسين الصالح والإعلام خالد زعرور، بزيارة أمس الأربعاء، إلى منطقة اللجاة بريف درعا، وقدّموا واجب العزاء لأهالي الضحايا الذين سقطوا جراء الغارات الجوية الأردنية في المنطقة.
وفي محافظة السويداء، زار مدير منطقة شهبا طارق عدوان، برفقة وفد رسمي، قرية الأشيهب في الريف الشمالي الشرقي، وقدّم واجب العزاء بوفاة مواطن جراء الغارة الجوية الأردنية التي استهدفت منزله.
جولات ميدانية للاطمئنان على المصابين
وتفقد وزيرا الصحة مصعب العلي، والطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ومحافظ درعا أنور الزعبي، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد حسام الطحان، أول أمس الثلاثاء، المصابين جراء القصف الجوي الأردني في مستشفى الصنمين العسكري.
واطلع الوزير العلي، برفقة الوفد، على الأوضاع الصحية للجرحى والخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكداً ضرورة توفير الرعاية اللازمة وتأمين المستلزمات الطبية والدوائية كافة.
وتوجه الوفد إلى قرية الطف في منطقة اللجاة لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا وذويهم، والوقوف إلى جانبهم، ثم أجرى جولة ميدانية في القرية للاطلاع على أحوال الأهالي والاحتياجات الناجمة عن القصف.
سوريا تدين الغارات وتسلّم الأردن مذكرة احتجاج
وعقب استهداف الطيران الأردني مناطق سورية مساء الإثنين الماضي، أعربت سوريا عن استنكارها ورفضها عمليات القصف وما رافقها من انتهاك للأجواء السورية دون تنسيق مسبق، وأعلنت العمل على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة عاجلة مع الأردن، بهدف وضع حد لهذه الخروقات والتجاوزات الميدانية ومنع تكرارها.
وفي هذا السياق، استدعت وزارة الخارجية والمغتربين سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى سوريا سفيان القضاة، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف الأردني.
كما أدان مجلس الشعب قصف الطائرات الأردنية، وقدم التعازي لذوي الضحايا، داعياً إلى فتح تحقيق مشترك بين الحكومتين السورية والأردنية، ومؤكداً عمق العلاقات بين الشعبين السوري والأردني.
تشكيل لجنة أمنية مشتركة
وفي السياق الدبلوماسي، اتفق وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للوقوف على جميع تفاصيل وحقائق العمليات الأخيرة ومتابعة تداعياتها، وتطوير آليات التنسيق الميداني والاستخباري للتعامل مع التهديدات الإرهابية، بما يضمن صون السيادة السورية وحماية أرواح المدنيين.
وأكدت الوفود الرسمية تضامنها مع أهالي محافظة درعا، مشددة على أن ضحايا المحافظة هم ضحايا سوريا جميعاً، وأن الدولة السورية ستواصل العمل لمعالجة تداعيات القصف وإنصاف المتضررين، وضمان عدم تكرار ما حدث، لافتة إلى أن درعا ستبقى حاضرة في ذاكرة السوريين بما قدمته من تضحيات.