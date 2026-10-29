وفود رسمية وشعبية تعزّي بضحايا الغارات الأردنية

دمشق-سانا‏

قدّم مسؤولون ووفود رسمية وشعبية واجب العزاء لذوي ضحايا الغارات الجوية الأردنية ‏التي استهدفت مناطق في ريفي درعا والسويداء، وأسفرت عن سقوط عدد من ‏المدنيين، بينهم نساء وأطفال، معربين عن تضامنهم مع أسر الضحايا ومواساتهم في ‏مصابهم.‏

وأكدت الوفود وقوفها إلى جانب الأهالي في هذه الظروف، وضرورة الاستجابة ‏لاحتياجات الأسر المتضررة وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي اللازم، مشددة على أن ‏الدولة السورية ستواصل العمل لمعالجة تداعيات ما حدث، وإنصاف المتضررين، ‏وضمان عدم تكرار هذه الحوادث.‏

تعازٍ رسمية لأسر الضحايا في درعا

وقدّم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الخميس، واجب العزاء ‏لذوي ضحايا الغارات الأردنية على قرية الطف بريف درعا الشمالي.‏

كما أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات عن تضامنها مع أسر ‏الضحايا ومواساتها لهم، خلال تقديم واجب العزاء لذوي ضحايا الغارات الأردنية التي ‏استهدفت ريف درعا الشمالي.‏

وأكدت خلال الزيارة أن الوزارة ستعمل على دراسة الاحتياجات الإنسانية والإغاثية ‏للأسر المتضررة، والبدء باتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير المساعدات والإمكانات التي ‏تسهم في تلبية احتياجات الأهالي، مشددة على ضرورة ترجمة مشاعر التضامن إلى ‏إجراءات عملية تخفف من معاناتهم.‏

مسؤولون وأعضاء في مجلس الشعب يقدمون التعازي لذوي الضحايا في اللجاة

كما قام مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد زيدان، وعدد من أعضاء ‏مجلس الشعب برئاسة عبد الحميد العواك، رئيس المجلس، إلى جانب وزيري الثقافة ‏محمد ياسين الصالح والإعلام خالد زعرور، بزيارة أمس الأربعاء، ‏إلى منطقة اللجاة ‏بريف درعا، وقدّموا واجب العزاء لأهالي الضحايا الذين سقطوا جراء الغارات ‏الجوية الأردنية في المنطقة.‏

وفي محافظة السويداء، زار مدير منطقة شهبا طارق عدوان، برفقة وفد رسمي، قرية ‏الأشيهب في الريف الشمالي الشرقي، وقدّم واجب العزاء بوفاة مواطن جراء الغارة ‏الجوية الأردنية التي استهدفت منزله.‏

جولات ميدانية للاطمئنان على المصابين

وتفقد وزيرا الصحة مصعب العلي، والطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ومحافظ ‏درعا أنور الزعبي، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد حسام الطحان، أول أمس ‏الثلاثاء، المصابين جراء القصف الجوي الأردني في مستشفى الصنمين العسكري.‏

واطلع الوزير العلي، برفقة الوفد، على الأوضاع الصحية للجرحى والخدمات الطبية ‏المقدمة لهم، مؤكداً ضرورة توفير الرعاية اللازمة وتأمين المستلزمات الطبية والدوائية ‏كافة.‏

وتوجه الوفد إلى قرية الطف في منطقة اللجاة لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا ‏وذويهم، والوقوف إلى جانبهم، ثم أجرى جولة ميدانية في القرية للاطلاع على أحوال ‏الأهالي والاحتياجات الناجمة عن القصف.‏

سوريا تدين الغارات وتسلّم الأردن مذكرة احتجاج

وعقب استهداف الطيران الأردني مناطق سورية مساء الإثنين الماضي، أعربت سوريا ‏عن استنكارها ورفضها عمليات القصف وما رافقها من انتهاك للأجواء السورية دون ‏تنسيق مسبق، وأعلنت العمل على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة عاجلة مع ‏الأردن، بهدف وضع حد لهذه الخروقات والتجاوزات الميدانية ومنع تكرارها.‏

وفي هذا السياق، استدعت وزارة الخارجية والمغتربين سفير المملكة ‏الأردنية الهاشمية لدى سوريا سفيان القضاة، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية ‏القصف الأردني.‏

كما أدان مجلس الشعب قصف الطائرات الأردنية، وقدم التعازي لذوي الضحايا، داعياً ‏إلى فتح تحقيق مشترك بين الحكومتين السورية والأردنية، ومؤكداً عمق العلاقات بين ‏الشعبين السوري والأردني.‏

تشكيل لجنة أمنية مشتركة

وفي السياق الدبلوماسي، اتفق وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب ‏رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على تشكيل ‏لجنة أمنية مشتركة للوقوف على جميع تفاصيل وحقائق العمليات الأخيرة ومتابعة ‏تداعياتها، وتطوير آليات التنسيق الميداني والاستخباري للتعامل مع التهديدات ‏الإرهابية، بما يضمن صون السيادة السورية وحماية أرواح المدنيين.‏

وأكدت الوفود الرسمية تضامنها مع أهالي محافظة درعا، مشددة على أن ضحايا ‏المحافظة هم ضحايا سوريا جميعاً، وأن الدولة السورية ستواصل العمل لمعالجة ‏تداعيات القصف وإنصاف المتضررين، وضمان عدم تكرار ما حدث، لافتة إلى أن ‏درعا ستبقى حاضرة في ذاكرة السوريين بما قدمته من تضحيات.‏