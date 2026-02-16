ورشة تخصصية بدمشق تبحث تأثير الحرائق على المنشآت مسبقة الإجهاد

دمشق-سانا

ركزت الورشة التخصصية التي نظمتها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية اليوم الإثنين في دمشق، على تأثير الحرائق على المنشآت مسبقة الإجهاد، ولاسيما الجسور البيتونية، والتغيرات الفيزيائية والميكانيكية الناتجة عنها، إلى جانب آليات التقييم واتخاذ القرار بشأن التدعيم أو إعادة التأهيل أو الاستبدال لضمان السلامة العامة واستمرارية الخدمة.

وتهدف الورشة التي حملت عنوان “خواص المواد بعد الحريق في المنشآت مسبقة الإجهاد”، إلى تسليط الضوء على التأثيرات التي تتركها الحرائق على العناصر الإنشائية مسبقة الإجهاد، واستعراض أحدث الدراسات والمعايير الفنية المعتمدة عالمياً لتقييم مدى سلامة هذه المنشآت بعد التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

وتضمنت الورشة عرضاً علمياً مفصلاً حول التغيرات التي تطرأ على مقاومة البيتون وحديد الإجهاد المسبق نتيجة الحريق، وطرق الكشف والتقييم غير الإتلافي، إلى جانب منهجيات اتخاذ القرار الفني بشأن التدعيم أو إعادة التأهيل أو الاستبدال، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة العامة واستمرارية الخدمة.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة معاذ النجار خلال الورشة، أهمية تطوير المعرفة الفنية وتعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي، مشدداً على ضرورة اعتماد أساليب تقييم دقيقة تستند إلى أسس علمية راسخة ومعايير هندسية حديثة، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية الطرقية وصون الاستثمارات الوطنية.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التخصصية، مؤكدين أنها توفر فرصة للاطلاع على أحدث الدراسات والمعايير الفنية في تقييم المنشآت مسبقة الإجهاد بعد التعرض للحرائق، وتعزز قدراتهم المهنية في اتخاذ القرارات السليمة بشأن التدعيم أو إعادة التأهيل أو الاستبدال، بما يضمن السلامة العامة واستمرارية الخدمة في مشاريع الطرق والجسور.

شارك في الورشة عدد من المديرين والمهندسين والفنيين المتخصصين في مجالات الجسور والمنشآت الطرقية.

وتأتي الورشة ضمن خطة المؤسسة الرامية إلى تنمية قدرات كوادرها الفنية ومواكبة المستجدات في مجالات السلامة الإنشائية وإدارة المخاطر، بما ينعكس إيجاباً على جودة مشاريع الطرق والجسور في مختلف المحافظات.