بعد انقطاع دام 14 عاماً.. وزير الطاقة يعلن عودة مياه الشرب إلى أربع بلدات بريف دير الزور

photo 2026 05 28 15 55 06 3 بعد انقطاع دام 14 عاماً.. وزير الطاقة يعلن عودة مياه الشرب إلى أربع بلدات بريف دير الزور
أرشيفية

دير الزور-سانا

أعلن وزير الطاقة محمد البشير عودة مياه الشرب إلى أربع بلدات في ريف دير الزور الغربي بعد انقطاعٍ دام أكثر من 14 عاماً.

وقال البشير في تدوينة عبر منصة “إكس”: خطوط مياه جديدة أعادت الخدمة إلى الطريف، ومعدان عتيق، والقصبي، وأبو شهري، ووصلت لأول مرة إلى تجمعات سكانية لم تكن مخدمة بالشبكة.

وأضاف: “نعيد الخدمات الأساسية إلى أهلنا خطوة بعد خطوة”.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، أطلقت في بداية العام الجاري مشروعاً لإعادة تأهيل واستبدال شبكات المياه في المحافظة، وذلك بهدف تحسين الواقع الخدمي، وتأمين وصول المياه بشكل مستمر للأهالي.

يذكر أن الشركة تعمل منذ تحرير سوريا على صيانة الشبكات وإعادة تأهيلها، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المياه بشكل مستمر، في إطار خططها الرامية إلى تعزيز البنية التحتية ودعم استقرار الأهالي العائدين إلى مناطقهم.

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