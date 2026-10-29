تشكل السيول في الأودية وجريان الأنهار في الحسكة جراء الأمطار الغزيرة

الحسكة-سانا



أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الحسكة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى جريان نهر الخابور وروافده، وتشكل السيول وفيضان بعض الأودية في الريف الغربي والجنوبي الغربي للمحافظة.



وأوضح مدير الموارد المائية في الحسكة المهندس يحيى عثمان في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الهطولات المطرية، ولا سيما في الريفين الغربي والجنوبي الغربي، أسهمت في جريان نهر الخابور، حيث بلغ معدل التدفق فيه 10 أمتار مكعبة في الثانية، فيما بلغ تدفق نهر الزركان في ريف منطقة رأس العين 10 أمتار مكعبة في الثانية، ونهر الجغجغ في مدينة الحسكة 3 أمتار مكعبة في الثانية، ما يسهم في تعزيز الواردات المائية إلى سد الحسكة الجنوبي.



وبين عثمان أن تدفقات الأنهار يتوقع أن ترتفع خلال الفترة المقبلة نتيجة وصول مياه السيول المتشكلة في الأودية إلى مجرى نهر الخابور، ومن أبرزها أودية أم الدبس والجندية والمالحة، إضافة إلى وادي الفقر الذي يصب في بحيرة سد الحسكة الجنوبي.



وأشار عثمان إلى أهمية الهطولات المطرية في تعزيز تغذية المياه الجوفية وزيادة الواردات المائية إلى الأنهار والسدود، مبيناً أن كمية المياه الواردة إلى سد الحسكة الجنوبي بلغت اليوم نحو 246 ألف متر مكعب، مع توقعات بارتفاعها خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن مخزون بحيرة السد بلغ 321 مليوناً و370 ألف متر مكعب.



يذكر أن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة باشرت تنفيذ إجراءات استباقية تشمل فتح ممرات لتصريف المياه وتسهيل انسيابيتها، تحسباً لارتفاع منسوب نهر الخابور وروافده للحد من مخاطره.



وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقدان خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث عن المفقودين.



وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.