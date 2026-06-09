الهيئة العامة للمنافذ والجمارك توجه بتقديم التسهيلات للحجاج العائدين عبر ‏منفذ نصيب

دمشق- سانا‌‎ ‎

وجه رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي برفع الجاهزية في ‏منفذ نصيب الحدودي واستنفار كوادر الهيئة العاملة فيه لاستقبال الحجاج ‏السوريين العائدين براً، وتأمين عبورهم بكل يسر وطمأنينة، وتقديم مختلف ‏التسهيلات والخدمات اللازمة لهم على مدار الساعة‎.‎

وقال بدوي في منشور عبر منصة‎ X ‎اليوم الإثنين: “في ظل الظروف الأمنية ‏الراهنة في المنطقة وإعادة جدولة بعض رحلات الحجاج السوريين إلى ‏مطار الملكة علياء في المملكة الأردنية الهاشمية، وجّهنا في الهيئة العامة ‏للمنافذ والجمارك برفع الجاهزية في منفذ نصيب الحدودي لاستقبال الحجاج، ‏حيث من المتوقع وصول نحو 700 حاج بعد منتصف الليلة، يتبعهم 350 ‏حاجاً ظهر الغد الثلاثاء‎”.‎

وأكد بدوي أن الهيئة وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف اتخذت جميع الترتيبات ‏التنظيمية والخدمية لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وحسن الاستقبال ‏وتسهيل انتقالهم إلى وجهاتهم داخل الوطن‎.‎

وختم رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بالقول: ” نسأل الله تعالى أن ‏يتقبل من حجاجنا الكرام حجهم وطاعاتهم، وأن يعيدهم إلى أهلهم وذويهم ‏سالمين غانمين‎”.‎

وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق اليوم ‏إعادة جدولة رحلتين مخصصتين لعودة الحجاج السوريين، وتحديد وجهتهما ‏إلى مطار الملكة علياء الدولي، موضحةً أن القرار جاء نتيجة المستجدات ‏الإقليمية، وتمديد القيود المفروضة على الحركة الجوية في الأجواء السورية، ‏ومؤكدةً استمرار متابعة أوضاع جميع الرحلات وإبلاغ الحجاج وذويهم بأي ‏مستجدات تباعاً‎.‎