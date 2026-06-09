الهيئة العامة للمنافذ والجمارك توجه بتقديم التسهيلات للحجاج العائدين عبر ‏منفذ نصيب

دمشق- سانا
وجه رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي برفع الجاهزية في منفذ نصيب الحدودي واستنفار كوادر الهيئة العاملة فيه لاستقبال الحجاج السوريين العائدين براً، وتأمين عبورهم بكل يسر وطمأنينة، وتقديم مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة لهم على مدار الساعة.
وقال بدوي في منشور عبر منصة X اليوم الإثنين: “في ظل الظروف الأمنية الراهنة في المنطقة وإعادة جدولة بعض رحلات الحجاج السوريين إلى مطار الملكة علياء في المملكة الأردنية الهاشمية، وجّهنا في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك برفع الجاهزية في منفذ نصيب الحدودي لاستقبال الحجاج، حيث من المتوقع وصول نحو 700 حاج بعد منتصف الليلة، يتبعهم 350 حاجاً ظهر الغد الثلاثاء”.
وأكد بدوي أن الهيئة وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف اتخذت جميع الترتيبات التنظيمية والخدمية لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وحسن الاستقبال وتسهيل انتقالهم إلى وجهاتهم داخل الوطن.
وختم رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بالقول: ” نسأل الله تعالى أن يتقبل من حجاجنا الكرام حجهم وطاعاتهم، وأن يعيدهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين”.
وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق اليوم إعادة جدولة رحلتين مخصصتين لعودة الحجاج السوريين، وتحديد وجهتهما إلى مطار الملكة علياء الدولي، موضحةً أن القرار جاء نتيجة المستجدات الإقليمية، وتمديد القيود المفروضة على الحركة الجوية في الأجواء السورية، ومؤكدةً استمرار متابعة أوضاع جميع الرحلات وإبلاغ الحجاج وذويهم بأي مستجدات تباعاً.