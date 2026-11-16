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بئر قرية الصهرية بريف حماة تدخل الخدمة لتأمين مياه الشرب لنحو 2500 نسمة

dji fly ٢٠٢٥١٠٢٨ ٠٠٤٣٢٨ 0368 1794832008698 photo بئر قرية الصهرية بريف حماة تدخل الخدمة لتأمين مياه الشرب لنحو 2500 نسمة
بئر قرية الصهرية يدخل الخدمة بشكل نظامي لتأمين مياه الشرب-حماة 16-11-2026-سانا

حماة-سانا

دخلت بئر قرية الصهرية في ريف حماة الشمالي الغربي الخدمة بشكل نظامي، اليوم الإثنين، بعد استكمال أعمال تأهيلها التي نفذها الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة، بهدف تحسين واقع مياه الشرب، وتلبية احتياجات نحو 2500 نسمة.

وبدأت أعمال تأهيل البئر في تموز الماضي، بعد توقفها عن العمل لسنوات عدة، واستُكملت قبل نحو عشرة أيام، لتُوضع خلال الفترة الماضية قيد التجربة، قبل دخولها الخدمة اليوم.

وأوضح مشرف المشروع في الهلال الأحمر العربي السوري المهندس نبيل الشامي، في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يسهم في تأمين المياه لنحو 2500 نسمة في قريتي الصهرية والخالدية، وتخفيف الأعباء المالية عن الأهالي الذين اضطروا خلال الفترة الماضية إلى شراء المياه بواسطة الصهاريج الخاصة.

IMG 20261116 131933 637 بئر قرية الصهرية بريف حماة تدخل الخدمة لتأمين مياه الشرب لنحو 2500 نسمة

وبيّن الشامي أن أعمال تأهيل البئر شملت تركيب منظومة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية باستطاعة 61 كيلوواط، ومضخة غاطسة تضخ 25 متراً مكعباً في الساعة، بارتفاع يصل إلى 285 متراً، إضافة إلى إنشاء منهل لتعبئة الصهاريج، وتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية لغرفة الضخ.

من جهته، ذكر مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة عبد الستار العلي أن الشركة نفذت، عبر وحدتها في مدينة السقيلبية، أعمال صيانة وتأهيل جزئي لشبكة الضخ العامة، ووضعتها في الخدمة.

وتواصل الشركة تنفيذ مشاريع تجهيز وتأهيل الآبار في مناطق المحافظة بالتعاون مع المنظمات الداعمة، حيث نفذت في التاسع من الشهر الماضي أعمال حفر بئر في قرية الصخر بالريف الشمالي، بدلاً من البئر القديمة التي خرجت من الخدمة نتيجة تعرضها لهبوطات كبيرة.

IMG 20261116 131957 348 scaled بئر قرية الصهرية بريف حماة تدخل الخدمة لتأمين مياه الشرب لنحو 2500 نسمة
IMG 20261116 132023 034 scaled بئر قرية الصهرية بريف حماة تدخل الخدمة لتأمين مياه الشرب لنحو 2500 نسمة
dji fly ٢٠٢٥١٠٢٨ ٠٠٤٢٤٠ 0364 1794832010762 photo scaled بئر قرية الصهرية بريف حماة تدخل الخدمة لتأمين مياه الشرب لنحو 2500 نسمة
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