بئر قرية الصهرية بريف حماة تدخل الخدمة لتأمين مياه الشرب لنحو 2500 نسمة

حماة-سانا

دخلت بئر قرية الصهرية في ريف حماة الشمالي الغربي الخدمة بشكل نظامي، اليوم الإثنين، بعد استكمال أعمال تأهيلها التي نفذها الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة، بهدف تحسين واقع مياه الشرب، وتلبية احتياجات نحو 2500 نسمة.

وبدأت أعمال تأهيل البئر في تموز الماضي، بعد توقفها عن العمل لسنوات عدة، واستُكملت قبل نحو عشرة أيام، لتُوضع خلال الفترة الماضية قيد التجربة، قبل دخولها الخدمة اليوم.

وأوضح مشرف المشروع في الهلال الأحمر العربي السوري المهندس نبيل الشامي، في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يسهم في تأمين المياه لنحو 2500 نسمة في قريتي الصهرية والخالدية، وتخفيف الأعباء المالية عن الأهالي الذين اضطروا خلال الفترة الماضية إلى شراء المياه بواسطة الصهاريج الخاصة.

وبيّن الشامي أن أعمال تأهيل البئر شملت تركيب منظومة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية باستطاعة 61 كيلوواط، ومضخة غاطسة تضخ 25 متراً مكعباً في الساعة، بارتفاع يصل إلى 285 متراً، إضافة إلى إنشاء منهل لتعبئة الصهاريج، وتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية لغرفة الضخ.



من جهته، ذكر مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة عبد الستار العلي أن الشركة نفذت، عبر وحدتها في مدينة السقيلبية، أعمال صيانة وتأهيل جزئي لشبكة الضخ العامة، ووضعتها في الخدمة.



وتواصل الشركة تنفيذ مشاريع تجهيز وتأهيل الآبار في مناطق المحافظة بالتعاون مع المنظمات الداعمة، حيث نفذت في التاسع من الشهر الماضي أعمال حفر بئر في قرية الصخر بالريف الشمالي، بدلاً من البئر القديمة التي خرجت من الخدمة نتيجة تعرضها لهبوطات كبيرة.