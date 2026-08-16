إصابة طفلين بانفجار جسم غريب في ريف دير الزور

دير الزور-سانا
أصيب طفلان، أحدهما بجروح خطرة، اليوم الأحد، جراء انفجار جسم غريب أثناء العبث به في بلدة الكبر بريف دير الزور، ونُقلا إلى المشفى الوطني لتلقي العلاج اللازم.
وأوضح طبيب الجراحة العظمية المقيم في المشفى الوطني عبد المحسن الهويدي، في تصريح لـ سانا، أن أحد الطفلين أصيب بشظية وجرح فوق الركبة اليسرى، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له.
من جهتها، أفادت مسؤولة قسم العناية العصبية في المشفى الوطني رحمة العبد الله، في تصريح مماثل، بأن الطفل الثاني، البالغ من العمر 7 سنوات، حُوّل من مشفى الكسرة إثر تعرضه لإصابات خطرة في اليدين وشظايا في أنحاء متفرقة من جسده جراء الانفجار.
وأشارت إلى أن حالة الطفل مستقرة بعد تقديم العلاج اللازم له، ووضعه على جهاز التهوية الآلية.
ولا تزال الألغام ومخلفات الحرب، التي خلّفها النظام البائد، تشكل خطراً على المدنيين في مناطق واسعة من سوريا، وتتسبب بوقوع ضحايا وإصابات، فضلاً عن تأثيرها في الأنشطة الزراعية والاقتصادية وعودة الأهالي إلى مناطقهم، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة جهودها لإزالتها والتخلص منها.