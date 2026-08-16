إصابة طفلين بانفجار جسم غريب في ريف دير الزور

دير الزور-سانا‏

أصيب طفلان، أحدهما بجروح خطرة، اليوم الأحد، جراء انفجار جسم غريب أثناء العبث به في بلدة الكبر بريف دير الزور، ‏ونُقلا إلى المشفى الوطني لتلقي العلاج اللازم.‏

وأوضح طبيب الجراحة العظمية المقيم في المشفى الوطني عبد المحسن الهويدي، في تصريح لـ سانا، أن أحد الطفلين أصيب ‏بشظية وجرح فوق الركبة اليسرى، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له.‏

من جهتها، أفادت مسؤولة قسم العناية العصبية في المشفى الوطني رحمة العبد الله، في تصريح مماثل، بأن الطفل الثاني، البالغ ‏من العمر 7 سنوات، حُوّل من مشفى الكسرة إثر تعرضه لإصابات خطرة في اليدين وشظايا في أنحاء متفرقة من جسده جراء ‏الانفجار.‏

وأشارت إلى أن حالة الطفل مستقرة بعد تقديم العلاج اللازم له، ووضعه على جهاز التهوية الآلية.‏

ولا تزال الألغام ومخلفات الحرب، التي خلّفها النظام البائد، تشكل خطراً على المدنيين في مناطق واسعة من سوريا، وتتسبب ‏بوقوع ضحايا وإصابات، فضلاً عن تأثيرها في الأنشطة الزراعية والاقتصادية وعودة الأهالي إلى مناطقهم، في وقت تواصل ‏فيه الجهات المختصة جهودها لإزالتها والتخلص منها.‏