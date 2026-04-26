رئيس مكافحة الكسب غير المشروع ومحافظ حلب يبحثان تسريع إنجاز الملفات لاسترداد الأموال والحقوق

دمشق-سانا

بحث رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باسل السويدان مع محافظ حلب عزّام الغريب، سبل تعزيز التنسيق بين اللجنة والمحافظة، وتبادل البيانات وتحديد نقاط الارتباط، بما يسهم في تسريع إنجاز الملفات ورفع كفاءة الإجراءات، ولا سيما في ظل ما تتطلبه بعض الملفات من عمل ميداني وتكاملي بين الجهات المختصة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الأحد، في مقر اللجنة بدمشق، مناقشة آليات عمل اللجنة ومهامها في تتبّع الأصول والأموال المرتبطة بشبهات الكسب غير المشروع، واستعراض منهجيتها في التحقيق والتقصي المالي، وتتبع الأصول والتحفّظ عليها وإدارتها، بما يضمن عدم التصرف بها أو تهريبها، تمهيداً لاستكمال المسار القضائي بحق المعنيين، ولا سيما في الملفات المرتبطة بمرحلة النظام البائد.

وأكد السويدان أن عمل اللجنة يقوم على أسس قانونية واضحة ومنهج تحقيقي محوكم، منسجم مع أفضل الممارسات الدولية، ويهدف إلى تسريع استرداد الأموال والأصول، ضمن إطار زمني محدد للمعالجة، مشدداً على أن المسارات القضائية تسير بالتوازي، وتُستكمل عبر القضاء المختص.

بدوره، أكد محافظ حلب أهمية دعم عمل اللجنة، وتعزيز التعاون معها على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن استرداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع، يشكّل ركيزة أساسية في مسار استعادة الحقوق وترسيخ سيادة القانون، ولا يقل أهمية عن مسار العدالة الانتقالية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار العمل المؤسسي للجنة مكافحة الكسب غير المشروع، التي جرى إحداثها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، بهدف معالجة ملفات الكسب غير المشروع ضمن مسار قانوني منظم، يقوم على التحقيق المالي، والتنسيق المؤسسي، واستكمال الإجراءات القضائية وفق الأصول.