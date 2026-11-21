نيويورك-سانا



حذرت الأمم المتحدة من تداعيات التصعيد العسكري في اليمن ومحيطه، في ظل استمرار العمليات العسكرية فيه وتواصل اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية وضمان استمرار عمل الموانئ على البحر الأحمر.



ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم المنظمة فرحان حق، قوله أمس الجمعة: “إن الأمم المتحدة تتابع بقلق التطورات العسكرية في اليمن”، مشدداً على أنه لا يوجد حل عسكري، داعياً الأطراف للعودة إلى المفاوضات السياسية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق.

تفاقم الأزمة الإنسانية في تعز

وفي السياق، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بأن تصاعد العنف والقيود على الوصول الإنساني فاقما معاناة المدنيين في محافظة تعز، حيث لا تكفي مخزونات الغذاء في المدينة سوى لتغطية نحو عُشر احتياجات السكان، فيما تراجعت إمدادات الغذاء والدواء والمياه بنسبة 90 بالمئة، وإمدادات الوقود وغاز الطهي بنسب تصل إلى 97 بالمئة.



وأشار المكتب في بيانه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 60 بالمئة، والوقود والغاز بنسبة 300 بالمئة، فيما تضاعفت تكاليف النقل أربع مرات، الأمر الذي يفاقم صعوبة حصول السكان على احتياجاتهم الأساسية والخدمات الصحية.



وأوضح أن الشركاء الإنسانيين قدموا مساعدات غذائية ونقدية وخدمات صحية ومياه وصرف صحي لآلاف الأسر النازحة، إلا أن نحو 30 ألف أسرة في مدينة تعز قد تحتاج إلى مساعدات عاجلة بحلول نهاية العام، في ظل استضافة المحافظة نحو 144 ألف نازح منذ آب الماضي.



ودعت الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين واللاجئين، وإعادة فتح طرق الإمداد الرئيسية إلى تعز، بما يضمن وصول السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين.



وكانت الأمم المتحدة أكدت في مواقف سابقة ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، محذرة من أن استمرار العمليات العسكرية وتقييد وصول المساعدات يفاقمان الأوضاع الإنسانية، ويهددان أمن المدنيين واستقرار المنطقة.

