وزير الطاقة يبحث مع العميد العايش واقع وتحديات الطاقة في محافظة الحسكة

٢٠٢٦٠٣٠٩ ١٥٥٤٥٣ وزير الطاقة يبحث مع العميد العايش واقع وتحديات الطاقة في محافظة الحسكة

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين مع مبعوث رئاسة الجمهورية لتنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد”، العميد زياد العايش، واقع قطاع الطاقة في محافظة الحسكة، وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

٢٠٢٦٠٣٠٩ ١٥٥٤٣٨ وزير الطاقة يبحث مع العميد العايش واقع وتحديات الطاقة في محافظة الحسكة

وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام أن الاجتماع الذي عُقد في دمشق، تناول التحديات التي تواجه محافظة الحسكة في مجالات الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية، كما جرى مناقشة واقع الري واحتياجاته خلال الموسم الزراعي الحالي وسبل دعم الاستقرار المعيشي وتحسين الخدمات الأساسية.

ووفق الوزارة طرح في الاجتماع مجموعة من المقترحات العملية لمعالجة التحديات القائمة، أبرزها إرسال لجان ميدانية لمتابعة الواقع الخدمي على الأرض ووضع حلول تنفيذية مناسبة.

حضر الاجتماع معاونو وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، ولشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد، ولشؤون الكهرباء عمر شقروق، والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، والمدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، ومدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي.

٢٠٢٦٠٣٠٩ ١٥٥٤١٧ وزير الطاقة يبحث مع العميد العايش واقع وتحديات الطاقة في محافظة الحسكة
٢٠٢٦٠٣٠٩ ١٥٥٥٠٦ وزير الطاقة يبحث مع العميد العايش واقع وتحديات الطاقة في محافظة الحسكة
٢٠٢٦٠٣٠٩ ١٥٥٥١٧ وزير الطاقة يبحث مع العميد العايش واقع وتحديات الطاقة في محافظة الحسكة
“مقرأة وحي القرآنية الإلكترونية”… تعليم كتاب الله برؤية رقمية معاصرة
وفاة طفلة غرقاً في بحيرة بريف عفرين شمال غرب حلب
درجات الحرارة إلى انخفاض.. وهطولات مطرية على أغلب المناطق
تحديد موعد تقديم طلبات الترشح والاقتراع في دائرتي رأس العين وتل أبيض لانتخابات مجلس الشعب
ما هي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها سوريا بعد التحرير؟
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك