عدن-سانا‏

‏أدانت واستنكرت اليمن بشدة التوغلات الإسرائيلية في ريفي محافظتي ‏القنيطرة ودرعا وما ‏يرافقها من اعتداءات على المدنيين وانتهاكات للقانون الدولي وسيادة ‏الجمهورية العربية ‏السورية.‏

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أوردته وكالة “سبأ” اليوم الخميس، ‏رفض الجمهورية ‏اليمنية لهذه ‏الاعتداءات، ودعوتها إلى وقفها فوراً والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام ‌‏1974، مجددةً ‏موقف اليمن الثابت والداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.‏

وكانت سوريا أدانت، أمس الأول بأشد العبارات، استمرار ‏التوغلات الإسرائيلية في ‌‏أرياف ‏محافظتَي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات ‏وتجاوزات متكررة بحق ‌‏المدنيين، ‏الأمر الذي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي ‏وتهديداً مباشراً لأمن السكان.‏