عدن-سانا
أدانت واستنكرت اليمن بشدة التوغلات الإسرائيلية في ريفي محافظتي القنيطرة ودرعا وما يرافقها من اعتداءات على المدنيين وانتهاكات للقانون الدولي وسيادة الجمهورية العربية السورية.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أوردته وكالة “سبأ” اليوم الخميس، رفض الجمهورية اليمنية لهذه الاعتداءات، ودعوتها إلى وقفها فوراً والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مجددةً موقف اليمن الثابت والداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكانت سوريا أدانت، أمس الأول بأشد العبارات، استمرار التوغلات الإسرائيلية في أرياف محافظتَي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق المدنيين، الأمر الذي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن السكان.