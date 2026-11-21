واشنطن-سانا



ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، أمس الجمعة، وسط تجدد المخاوف من تصعيد عسكري في المنطقة، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن توقعات زيادة المعروض وتراجع الطلب.



وذكرت وكالة رويترز، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 59 سنتاً، بما يعادل 0.64 بالمئة، إلى 92.57 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتاً، أو 0.93 بالمئة، إلى 83.98 دولاراً للبرميل.



ورغم الارتفاع، يتجه الخامان، بحسب الوكالة، إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، مع توقع تراجع برنت بنحو 4 بالمئة وغرب تكساس الوسيط بنحو 5 بالمئة، في ظل عودة شحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات قريبة من معدلات ما قبل الحرب، وتزايد التوقعات بوجود فائض في المعروض.



ومن المقرر أن يعقد وزراء تحالف “أوبك بلس” اجتماعات في 29 تشرين الثاني الجاري لتحديد سياسة الإنتاج لعام 2027، في وقت حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب بأكبر اضطراب على الإطلاق في تجارة النفط والغاز عالمياً.