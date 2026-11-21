إسطنبول-سانا



شارك وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك برئاسة مدير مديرية شؤون المسافرين عبد الله شماط، في ورشة تدريبية إقليمية متقدمة حول القياسات الحيوية “البيومترية”، نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وحدة الهوية القانونية التابعة لها، في مدينة إسطنبول التركية.



وأوضحت الهيئة أن الورشة ركزت على دور التقنيات البيومترية في إدارة الهوية والهجرة والحدود، واستعرضت آليات تسجيل البيانات الحيوية والتحقق منها، وأبرز الأنظمة والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، إلى جانب الاعتبارات التشغيلية والقانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدامها.



كما تناولت سبل التكامل بين الأنظمة البيومترية وأنظمة السجل المدني، وضمان جودة البيانات وسلامتها، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والتعرف إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في إدارة الهوية، بما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التحقق وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.



وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون القائم مع المنظمة الدولية للهجرة في مجالات الهجرة وإدارة الحدود، والاهتمام بتأهيل الكوادر وتطوير قدراتها الفنية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تحديث إجراءات العمل بالمنافذ، بما يعزز أمن الحدود ويسهم في تيسير حركة المسافرين.

