صحة دير الزور تدرب فرق التوعية استعداداً لحملة لقاح شلل الأطفال

دير الزور-سانا‏

نظمت مديرية الصحة في دير الزور، بالتعاون مع برنامج اللقاح الوطني، اليوم ‏السبت، تدريباً لعمال الصحة المجتمعية وفرق التوعية التابعة للمنظمات والجمعيات، ‏بهدف تعزيز جاهزيتهم لإيصال الرسائل الصحية وضمان تنفيذ حملة لقاح شلل ‏الأطفال في ريف المحافظة الشرقي وفق المعايير الطبية المعتمدة.‏

وأوضح مسؤول تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية في مديرية الصحة بدير الزور ‏عمار موصللي لـ سانا، أن التدريب يستهدف الفرق التي سترافق حملة اللقاح، ولا ‏سيما في منطقة الميادين التي سُجلت فيها الإصابات، وتشمل فرق وزارة الصحة ‏وشركائها من المنظمات والجمعيات.‏

وأشار موصللي إلى أن التدريب يتناول مهارات التواصل مع المستفيدين، وطرق ‏التعامل مع المشكلات والإقناع، إضافة إلى التعريف بمرض شلل الأطفال وأعراضه ‏وسبل الوقاية منه، والتطرق إلى مرض الحصبة، وشرح آليات جمع البيانات عبر ‏استبيانات إلكترونية معتمدة لدى وزارة الصحة.‏

حملة اللقاح تبدأ غداً الأحد

من جهتها، بينت مديرة دائرة الرعاية الصحية الأولية في دير الزور داليا الحسين، أن حملة لقاح شلل ‏الأطفال تبدأ غداً الأحد، وتستمر ثلاثة أيام، وتشمل البلدات المحيطة بموقع تسجيل ‏الإصابة، لافتة إلى التحضير لحملة أوسع تشمل المحافظة بالكامل، ومن المتوقع ‏انطلاقها في الثلاثين من الشهر الجاري.‏

بدوره، أوضح ميسر تغيير السلوك الاجتماعي في منظمة “‏IPV‏” محمد سلامة العبد، ‏أن منظمات محلية وجمعيات فاعلة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” ‏تشارك في التدريب، بعد تسجيل ثلاث إصابات في ريف دير الزور الشرقي.‏

وأكد العبد أن دور الفرق يتمثل في توعية الأهالي بأن اللقاح آمن وفعال ومجاني، ‏ونقل المعلومات المتعلقة بالمرض وأعراضه وطرق انتشاره.‏

وكانت وزارة الصحة سجلت إصابة جديدة بشلل الأطفال في منطقة الميادين بريف ‏دير الزور، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في المنطقة إلى ثلاث، مؤكدة تكثيف ‏إجراءات الاستجابة الصحية للحد من انتشار الفيروس وحماية الأطفال.‏