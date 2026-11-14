صحة دير الزور تدرب فرق التوعية استعداداً لحملة لقاح شلل الأطفال

دير الزور-سانا
نظمت مديرية الصحة في دير الزور، بالتعاون مع برنامج اللقاح الوطني، اليوم السبت، تدريباً لعمال الصحة المجتمعية وفرق التوعية التابعة للمنظمات والجمعيات، بهدف تعزيز جاهزيتهم لإيصال الرسائل الصحية وضمان تنفيذ حملة لقاح شلل الأطفال في ريف المحافظة الشرقي وفق المعايير الطبية المعتمدة.
وأوضح مسؤول تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية في مديرية الصحة بدير الزور عمار موصللي لـ سانا، أن التدريب يستهدف الفرق التي سترافق حملة اللقاح، ولا سيما في منطقة الميادين التي سُجلت فيها الإصابات، وتشمل فرق وزارة الصحة وشركائها من المنظمات والجمعيات.
وأشار موصللي إلى أن التدريب يتناول مهارات التواصل مع المستفيدين، وطرق التعامل مع المشكلات والإقناع، إضافة إلى التعريف بمرض شلل الأطفال وأعراضه وسبل الوقاية منه، والتطرق إلى مرض الحصبة، وشرح آليات جمع البيانات عبر استبيانات إلكترونية معتمدة لدى وزارة الصحة.
حملة اللقاح تبدأ غداً الأحد
من جهتها، بينت مديرة دائرة الرعاية الصحية الأولية في دير الزور داليا الحسين، أن حملة لقاح شلل الأطفال تبدأ غداً الأحد، وتستمر ثلاثة أيام، وتشمل البلدات المحيطة بموقع تسجيل الإصابة، لافتة إلى التحضير لحملة أوسع تشمل المحافظة بالكامل، ومن المتوقع انطلاقها في الثلاثين من الشهر الجاري.
بدوره، أوضح ميسر تغيير السلوك الاجتماعي في منظمة “IPV” محمد سلامة العبد، أن منظمات محلية وجمعيات فاعلة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” تشارك في التدريب، بعد تسجيل ثلاث إصابات في ريف دير الزور الشرقي.
وأكد العبد أن دور الفرق يتمثل في توعية الأهالي بأن اللقاح آمن وفعال ومجاني، ونقل المعلومات المتعلقة بالمرض وأعراضه وطرق انتشاره.
وكانت وزارة الصحة سجلت إصابة جديدة بشلل الأطفال في منطقة الميادين بريف دير الزور، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في المنطقة إلى ثلاث، مؤكدة تكثيف إجراءات الاستجابة الصحية للحد من انتشار الفيروس وحماية الأطفال.