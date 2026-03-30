مهارات توزيع المهام والمتابعة في ندوة لوزارة التنمية الإدارية

دمشق-سانا

نظّمت وزارة التنمية الإدارية اليوم الإثنين ورشة عمل بعنوان “مهارات توزيع المهام والمتابعة” استهدفت المديرين والمشرفين في الجهات العامة، بهدف تطوير مهاراتهم القيادية، وتعزيز كفاءة إدارة فرق العمل، بما يسهم بالارتقاء بالأداء المؤسسي وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

وركزت محاور الورشة على التعريف بالأسس العلمية لتوزيع المهام، وآليات تحليل قدرات ومهارات أفراد الفريق بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز مهارات التواصل الفعّال بين أعضاء الفريق، وبناء آليات متابعة وتقييم واضحة تسهم في تحسين سير العمل ورفع مستوى الإنجاز.

وأكد المدرب “مدير مديرية الثقافة بدمشق” شريف رجب في تصريح لـ سانا، أن هذه الورشات تسهم بتطوير مهارات الموظفين وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية، بما يتوافق مع متطلبات الإصلاح الإداري وتحديث الأداء المؤسسي.

وأوضح رجب أن المؤسسات الحكومية اليوم تواجه تحديات كبيرة نتيجة الترهل الإداري وتراكم الأعباء التي خلفها النظام البائد، مشيراً إلى أن توزيع المهام على فرق العمل وفق قدرات ومهارات كل فرد يعد أحد الحلول العملية لتخفيف الضغط على قائد الفريق، وضمان جودة العمل.

بدوره، بين مدير إدارة بناء القدرات في الوزارة حسام أبو عمر، أن إقامة ورش العمل والدورات التدريبية يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الإصلاح الإداري ومعالجة الترهل الإداري في المؤسسات العامة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الندوات يكمن في تقديم المفاتيح العلمية والمهارات الحديثة في الإدارة للموظفين والمديرين، بما يواكب احتياجات القطاع الحكومي ومتطلبات سوريا الجديدة.

وركزت ورشة العمل التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية في الـ 5 من آذار الجاري بمحافظة ريف دمشق، على مسارات التحول المؤسسي وآليات تنفيذها على المستوى المحلي، وذلك بحضور وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ، إضافة إلى مديري الجهات العامة ورؤساء دوائر التنمية الإدارية في المحافظة.

وتواصل وزارة التنمية الإدارية جهودها لتطوير الأداء الإداري وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية التي تسهم في تعزيز فاعلية المؤسسات الحكومية بما يتوافق مع متطلبات الإصلاح الإداري.