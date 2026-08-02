إصابة 25 شخصاً بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية ‏في سوريا

محافظات-سانا
أصيب 25 شخصاً جراء حوادث سير وقعت في عموم سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد بوقوع 20حادث سير أسفرت عن إصابة 25مدنياً وقامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 141حريقاً في عموم سوريا، وعملت الفرق على إخمادها وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان توفي أربعة اشخاص وأصيب 25 آخرون أمس الأول، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.