إصابة 25 شخصاً بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية ‏في سوريا

محافظات-سانا

أصيب 25 شخصاً جراء حوادث سير وقعت في عموم سوريا ‏خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية واستجابت لها فرق ‏الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام اليوم ‏الأحد بوقوع 20حادث سير أسفرت عن إصابة 25مدنياً ‏وقامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي ‏لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث ‏وأمنت أماكنها‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 141حريقاً في عموم سوريا، ‏وعملت الفرق على إخمادها وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي ‏إصابات بين المدنيين، فيما اقتصرت باقي الأضرار على ‏الخسائر المادية‎.‎

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق ‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‌‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق ‏المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق ‏الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، ‏والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وكان توفي أربعة اشخاص وأصيب 25 آخرون أمس الأول، ‏جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‌‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎