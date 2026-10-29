وزارة الطوارئ: التعامل مع أكثر من 250 بلاغاً واستغاثة جراء السيول في سوريا

دمشق- سانا

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استمرار عمليات الاستجابة الميدانية في عدد من المحافظات السورية المتأثرة بالحالة الجوية السائدة.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن فرقها تعمل على معالجة أكثر من 250 بلاغاً ونداء استغاثة، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، والحد من الأضرار، وضمان استمرارية الخدمات والحركة في المناطق المتضررة.

وأوضحت الوزارة أن فرقها نفذت، أمس الأربعاء، سلسلة من التدخلات الميدانية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة وحمص، للتعامل مع تداعيات الهطولات المطرية الغزيرة والسيول وتجمعات المياه.

ووفق الوزارة، شملت التدخلات إنقاذ مدنيين حاصرتهم السيول داخل سيارة على طريق الرقة – حلب، ومواصلة سحب المياه من عدد من المرافق الحيوية والمشافي التي غمرتها مياه الأمطار، إلى جانب فتح العبارات المائية وتنظيفها، وتصريف المياه من الطرق والمحاور الرئيسة، والاستجابة لحوادث السير والانزلاقات الناجمة عن الأحوال الجوية.

وتشهد محافظات الرقة والحسكة ودير الزور وشرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية تترافق مع تساقط حبات البرد وهبّات رياح هابطة قوية، في ظل حالة من الاضطراب الجوي أدت إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.