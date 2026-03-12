مأدبة إفطار لـ 25 طفلاً من ذوي الإعاقة في دمشق

دمشق- سانا

نظمت مؤسسة المرام للخدمات الاجتماعية والتعليمية بالتعاون والشراكة مع مبادرة “أبجد” للتعليم ومنظمة غراس النهضة اليوم الأربعاء، مأدبة إفطار لـ 25 طفلاً من ذوي الإعاقة في مبنى المؤسسة بدمشق.

وتضمنت الفعالية أيضاً أنشطة حركية وتفاعلية وفنية ورسومات للأطفال، إضافة إلى توزيع تمور ومياه على المارة قبيل موعد الإفطار بدقائق تجسيداً التآخي والمحبة.

رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرام مرام عابورة أكدت في تصريح لـ سانا، أن مبادرات كهذه تسهم في تعزيز دمج الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال التربية الخاصة بالمجتمع، كونها تتيح لهم الفرصة للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتكسبهم الشعور بوجودهم ودورهم الفاعل.

بدورها أشارت مسؤولة التواصل وتنسيق المناسبات والدراسات في المنظمة هلا سعودي في تصريح مماثل، إلى حرص المنظمة على القيام بمثل هذه المبادرات، لما تحمله من أبعاد إنسانية وتكافلية، مبينةً أن المنظمة بدأت منذ اليوم الأول من شهر رمضان بتنظيم إفطارات جماعية، خصصت كل إفطار لشريحة معينة من المجتمع منها (عمال النظافة، المحررين من المعتقلات، الصم والبكم وغيرهم).

من جهتها، بينت منسقة برنامج “أثر” ضمن مبادرة “أبجد للتعليم” لجين سحلول، أن فعالية اليوم هدفها إشراك الأطفال ذوي الإعاقة بأجواء اجتماعية إيجابية، وتسليط الضوء على احتياجات هذه الفئة من الأطفال وتعزيز دمجهم عن طريق توفير بيئة تعليمية واجتماعية حاضنة تتيح لهم المشاركة الفاعلة إلى جانب أقرانهم، وتطوير مهاراتهم.

وأحدثت مؤسسة المرام للخدمات الاجتماعية والتعليمية عام 2024 وتعنى بتشخيص وتقديم الخدمات لحالات صعوبات التعلم (التوحد، فرط النشاط، متلازمة داون، النطق، دمج الحالات)، تنمية بشرية ودورات تعليمية.

أما منظمة غراس النهضة حصلت على ترخيصها كمنظمة إنسانية في تركيا عام 2011 وتنفذ مشاريعها الإنسانية داخل سوريا وخارجها في مجالات التعليم وترميم المدارس وبرامج التعافي المبكر، فيما بدأت مبادرة أبجد للتعليم بدعم العملية التعليمية منذ 2018 في إدلب ضمن المخيمات، وحصلت على الترخيص في ألمانيا عام 2022 وتُعنى بدعم العملية التعليمية من ترميم وتأهيل الكوادر وتمكين وبناء قدرات الشباب.

