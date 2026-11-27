نيويورك-سانا
استأنفت منصة “بينانس” لتداول العملات المشفرة اليوم الجمعة، خدمة السحب، بعد تعليقها إثر عملية اختراق إلكتروني الشهر الماضي، أسفرت عن سرقة أصول رقمية بقيمة 6.3 مليارات دولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المنصة إعلانها استكمال أعمال استعادة الخدمة ورفع التعليق، موضحة أن عدداً قليلاً من الشبكات لا يزال متوقفاً مؤقتاً بسبب أعمال الصيانة والتحديثات المقررة.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي” اتهم في الأول من الشهر الجاري كوريا الشمالية بالوقوف وراء عملية السرقة، فيما أعلنت “بينانس” في الثلاثين من تشرين الأول الماضي، تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة بالاختراق.
وتُعد هذه العملية من أكبر عمليات سرقة الأصول المشفرة، إذ تجاوزت من حيث قيمتها عملية اختراق منصة “باي بت” في شباط 2025، التي بلغت خسائرها نحو 1.5 مليار دولار ونُسبت إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.