نيويورك-سانا‏

استأنفت منصة “بينانس” لتداول العملات المشفرة اليوم الجمعة، خدمة السحب، بعد ‏تعليقها إثر عملية اختراق إلكتروني الشهر الماضي، أسفرت عن سرقة أصول رقمية ‏بقيمة 6.3 مليارات دولار.‏

ونقلت وكالة رويترز عن المنصة إعلانها استكمال أعمال استعادة الخدمة ورفع ‏التعليق، موضحة أن عدداً قليلاً من الشبكات لا يزال متوقفاً مؤقتاً بسبب أعمال ‏الصيانة والتحديثات المقررة.‏

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي” اتهم في الأول من الشهر ‏الجاري كوريا الشمالية بالوقوف وراء عملية السرقة، فيما أعلنت “بينانس” في الثلاثين ‏من تشرين الأول الماضي، تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة ‏بالاختراق.‏

وتُعد هذه العملية من أكبر عمليات سرقة الأصول المشفرة، إذ تجاوزت من حيث ‏قيمتها عملية اختراق منصة “باي بت” في شباط 2025، التي بلغت خسائرها نحو ‌‏1.5 مليار دولار ونُسبت إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.‏