لندن-سانا‏

أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن داوتي، اليوم الجمعة، ‏الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع حيوية في الكويت بطائرات مسيّرة، ‏وأسفرت عن مقتل مواطنين إيطاليين اثنين وإصابة آخرين، مؤكداً تضامن بلاده مع ‏الكويت وإيطاليا.‏

ووصف داوتي في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” الاعتداءات بأنها “متهورة ‏وغير مقبولة على الإطلاق”.‏

وتواصلت الإدانات العربية والدولية للاعتداءات، وسط تحذيرات من تداعياتها على ‏أمن المنطقة واستقرارها، وتقويض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.‏

وأدانت سوريا الاعتداءات، معربةً عن تضامنها الكامل مع الكويت في مواجهة كل ما ‏يمس أمنها واستقرارها، كما أدانتها دول السعودية والأردن والإمارات وقطر واليمن، ‏مؤكدةً تضامنها مع الكويت ووقوفها إلى جانبها في الحفاظ على سيادتها وأمنها ‏واستقرارها.‏

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أدانت، أمس الخميس، الاعتداء الإيراني، وأعلنت ‏مقتل مواطنين إيطاليين اثنين وإصابة مواطن كويتي وآخر باكستاني، إضافة إلى ‏وقوع أضرار مادية، مؤكدةً أن الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة البلاد وتهديداً لأمنها، ‏ومشددةً على احتفاظها بحقها في الدفاع عن النفس.‏