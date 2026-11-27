لندن-سانا
أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن داوتي، اليوم الجمعة، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع حيوية في الكويت بطائرات مسيّرة، وأسفرت عن مقتل مواطنين إيطاليين اثنين وإصابة آخرين، مؤكداً تضامن بلاده مع الكويت وإيطاليا.
ووصف داوتي في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” الاعتداءات بأنها “متهورة وغير مقبولة على الإطلاق”.
وتواصلت الإدانات العربية والدولية للاعتداءات، وسط تحذيرات من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، وتقويض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.
وأدانت سوريا الاعتداءات، معربةً عن تضامنها الكامل مع الكويت في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها، كما أدانتها دول السعودية والأردن والإمارات وقطر واليمن، مؤكدةً تضامنها مع الكويت ووقوفها إلى جانبها في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية أدانت، أمس الخميس، الاعتداء الإيراني، وأعلنت مقتل مواطنين إيطاليين اثنين وإصابة مواطن كويتي وآخر باكستاني، إضافة إلى وقوع أضرار مادية، مؤكدةً أن الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة البلاد وتهديداً لأمنها، ومشددةً على احتفاظها بحقها في الدفاع عن النفس.