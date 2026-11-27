دمشق-سانا

دمشق:

1 – بازار خيري للأشغال اليدوية، في قاعة كنيسة الصليب المقدس بالقصاع، من الساعة الـ 11:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

2 – عرض مسرحية الأطفال والعائلة (أليس في بلاد العجائب)، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 3:00 عصراً، والساعة الـ 5:00 مساءً.

3 – عرض مسرحي كوميدي موجه للأطفال والعائلة بعنوان (المشاغبان)، تقدمه فرقة جدو أسامة لمسرح الطفل والعائلة، على خشبة مسرح الخيام، الساعة الـ 5:00 مساءً.

4 – عرض مسرحي بعنوان (العرض يجب أن يستمر)، على خشبة مسرح الحمراء، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026، ويتضمن تجارب تفاعلية تحكي قصة الثورة والتحرير، وفعاليات عائلية وأنشطة متنوعة، في مدينة المعارض القديمة، الساعة الـ 7:00 مساءً.

6 – عرض الفيلم الوثائقي(ساعة الصفر)، في دار الأوبرا، الساعة الـ 7:00 مساء.

7 – عرض أفلام «حكاية سحر»، و«حدوتة»، و«شربل»، و«مباريات الجوع: شروق الشمس في الحصاد»، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 12:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – جلسة نادي القراءة لمناقشة رواية (خمسة تقابلهم في الجنة) للكاتب ميتش ألبوم، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 3:00 عصراً.

2 – محاضرتان بعنوان (العلاقة الزوجية علاقة ممتدة مع أهل الزوج) و(خمس نصائح حتى لا يقع الطلاق)، يلقيهما الدكتوران زكريا الخولي ومحمد هاني الشعال، في مدرج المركز الثقافي الجديد في التل، الساعة الـ 4:30 عصراً.

3 – عرض فيلم الرعب والتشويق (عيد الميلاد الأسود) يليه حوار ومناقشة، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 – عرض مسرحية (السنافر)، في كلية الطب البيطري بجامعة حماة ضمن فعاليات معرض حماة للكتاب، من الساعة الـ 2:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 3:00 عصراً.

2- أمسية شعرية، في كلية الطب البيطري بجامعة حماة ضمن فعاليات معرض حماة للكتاب، من الساعة الـ 3:00 ولغاية الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – محاضرة وحفل توقيع كتب، يقدمهما الكاتب والشاعر جهاد الترباني، في جناح مكتبة الأنصار بكلية الطب البيطري بجامعة حماة، ضمن فعاليات معرض حماة للكتاب، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 -عرض فيلم الأكشن والخيال (الأوديسة)، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

عرض فيلمي الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة “زوتروبوليس” و”في كل جسد حكاية”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

اللاذقية:

1 – فعاليات النادي الشتوي المجاني للأطفال، وتتضمن حلقات كتاب ورواية، وألعاباً حسية حركية، وورشات عمل موسيقية ومسرحية، في المركز الثقافي العربي بعين الشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – عرض مسرحية الأطفال (جحا والأميرة بدور)، على مسرح دار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 5:00 مساءً.

حلب:

1 – العرض المسرحي الكوميدي (غبي عن التعريف)، من تأليف حسين شيبان وإخراج نور نجمي، وتقديم فرقة نجوم الشهبا، على مسرح الجمعية الأرمنية بالعزيزية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – عرض أفلام «شربل»، و«حدوتة»، و«إنسيدوس الاستحواذ»، و«صراع عبر الثلوج»، و«ريزدنت إيفل»، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.