وفد رسمي من السويداء يعزّي أسرة ضحية الغارة الأردنية في قرية الأشيهب

السويداء-سانا

زار مدير منطقة شهبا في محافظة السويداء طارق عدوان، برفقة وفد رسمي، اليوم الأربعاء، قرية الأشيهب في ريف السويداء الشمالي الشرقي، لتقديم واجب العزاء بوفاة المواطن مطلق أبو الخيل، البالغ نحو 60 عاماً، جراء الغارة الجوية الأردنية التي استهدفت منزله.

وضم الوفد معاون مدير منطقة شهبا مالك زريق، ومدير التعاون الدولي في السويداء عباس سليمان، ومدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قتيبة عزام، ومسؤولة العلاقات العامة نيرم زين الدين.

وعبّر الوفد عن تضامنه مع أسرة الضحية وأهالي القرية، واطّلع على موقع الغارة الجوية والأضرار الناجمة عنها.

وتأتي زيارة الوفد في أعقاب الغارات الجوية الأردنية التي استهدفت مناطق في درعا والسويداء، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، فيما اتفق وزيرا الخارجية السوري والأردني على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمتابعة ملابسات العمليات الأخيرة وتداعياتها.