الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: وفد رسمي من السويداء يعزّي أسرة ضحية الغارة الأردنية في قرية الأشيهب
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وفد رسمي من السويداء يعزّي أسرة ضحية الغارة الأردنية في قرية الأشيهب

photo 2026 10 28 17 18 09 2 وفد رسمي من السويداء يعزّي أسرة ضحية الغارة الأردنية في قرية الأشيهب
وفد رسمي من السويداء يعزّي أسرة ضحية الغارة الأردنية في قرية الأشيهب- محافظة السويداء

السويداء-سانا

زار مدير منطقة شهبا في محافظة السويداء طارق عدوان، برفقة وفد رسمي، اليوم الأربعاء، قرية الأشيهب في ريف السويداء الشمالي الشرقي، لتقديم واجب العزاء بوفاة المواطن مطلق أبو الخيل، البالغ نحو 60 عاماً، جراء الغارة الجوية الأردنية التي استهدفت منزله.

وضم الوفد معاون مدير منطقة شهبا مالك زريق، ومدير التعاون الدولي في السويداء عباس سليمان، ومدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قتيبة عزام، ومسؤولة العلاقات العامة نيرم زين الدين.

وعبّر الوفد عن تضامنه مع أسرة الضحية وأهالي القرية، واطّلع على موقع الغارة الجوية والأضرار الناجمة عنها.

وتأتي زيارة الوفد في أعقاب الغارات الجوية الأردنية التي استهدفت مناطق في درعا والسويداء، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، فيما اتفق وزيرا الخارجية السوري والأردني على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمتابعة ملابسات العمليات الأخيرة وتداعياتها.

الهلال الأحمر العربي السوري يواصل استجابته الإنسانية الطارئة في المنطقة الجنوبية للشهر الخامس
وزارة الطاقة تشدد على الالتزام بإجراءات السلامة ومنع الاقتراب ‏من نهر الفرات
وقفة احتجاجية لأهالي درعا تأكيداً على وحدة تراب سوريا
مياه دير الزور تعتمد العاملين السابقين وتبدأ استكمال ملفاتهم الوظيفية
قسم الأشعة بمشفى طفس يستأنف عمله بعد صيانة شاملة ‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك