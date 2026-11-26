دورة تدريبية استهدفت 82 عاملاً في محطات التوليد الكهربائية للتعامل مع الحرائق والحالات الطارئة تاريخ النشر: 2026/11/26 9:01 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/26 9:04 صباحًا تعزيزاً للجاهزية ورفع الكفاءة، دورة تدريبية استهدفت 82 عاملاً في محطات التوليد الكهربائية للتعامل مع الحرائق والحالات الطارئة. فعاليات الدورة الـ 63 من معرض دمشق الدولي تنطلق اليوم بمشاركة عربية ودولية واسعة بين 30-35 طناً من القطن.. الطاقة الإنتاجية لمحلج محردة في حماة يومياً استئناف خدمة إرسال الطرود الدولية عبر شبكة الاتحاد البريدي العالمي (UPU) العدالة الانتقالية تسلك مسار جبر الضرر المؤسسة السورية للمخابز تفتتح مخبز القصبي الآلي في ريف دير الزور الغربي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحالات الطارئةالحرائقمحطات التوليد الكهربائية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية مؤتمر دولي في عمّان يبحث تطوير التعليم العالي السوري والتحول المؤسسي آخر الأخبار انفوغراف دورة تدريبية استهدفت 82 عاملاً في محطات التوليد الكهربائية للتعامل مع الحرائق والحالات الطارئة محليات أجواء مستقرة نهاراً وانخفاض في درجات الحرارة ليلاً دولي مقتل ستة أشخاص بينهم طفلان بتحطم طائرة قبالة سواحل ولاية ميسيسيبي الأمريكية