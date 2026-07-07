السورية للبريد تفتتح مركزاً في مدينة عامودا بريف الحسكة

photo 2026 07 07 14 28 26 السورية للبريد تفتتح مركزاً في مدينة عامودا بريف الحسكة

الحسكة-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للبريد، مركزاً بريدياً في مدينة عامودا بريف الحسكة الشمالي، وذلك ضمن خطة المؤسسة لإعادة تفعيل وتوسيع خدماتها البريدية.

وذكرت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المركز باشر تقديم خدماته البريدية رسمياً لخدمة أهالي مدينة عامودا والمناطق المحيطة بها.

وأشارت المديرية إلى أن افتتاح المركز يأتي في إطار استكمال تفعيل المؤسسات الحكومية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

وحضر افتتاح المركز، محافظ الحسكة نور الدين أحمد، ومدير مديرية البريد راشد الجريان، ومدير إدارة الشؤون السياسية عباس حسين.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت في الرابع من آذار ‏الماضي، ‏افتتاح مديرية بريد الحسكة.

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