النقل والصحة تبحثان مع جمعية “طرق من أجل الحياة” تعزيز التعاون في السلامة ‏المرورية

دمشق-سانا
بحث وزيرا النقل يعرب بدر، والصحة مصعب العلي مع رئيسة جمعية “طرق من أجل الحياة” زينا قصار والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون في مجال السلامة المرورية والإسعاف والإنقاذ، وتطوير برامج التدريب والتأهيل للكوادر المعنية بالاستجابة لحوادث السير، بما يسهم في الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عنها.
وأكد وزير النقل خلال اللقاء الذي عُقد أمس الثلاثاء في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال السلامة المرورية والإسعاف والإنقاذ، وتطوير برامج تدريبية تستهدف الفئات الأكثر ارتباطاً بحركة النقل والاستجابة للحوادث، بما يسهم في نشر ثقافة السلامة المرورية ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة، بالتوازي مع تأهيل الكوادر المختصة وتعزيز جاهزيتها.
تطوير منظومة الإسعاف والاستجابة للحوادث
بدوره، أكد وزير الصحة أهمية تكامل الجهود مع وزارة النقل والجمعيات الأهلية المختصة لتطوير منظومة الاستجابة للحوادث، مشيراً إلى أن الوقاية من الإصابات وتقديم الإسعافات الأولية بالشكل الصحيح يسهمان في إنقاذ الأرواح وتخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية، في ظل التحديات المتعلقة بتوافر الأسرّة وتجهيزات العناية المشددة.
وأوضح العلي أن التعاون بين الوزارتين شمل مباحثات مشتركة بشأن قانون السير والسلامة المرورية، لافتاً إلى أهمية الانتقال من التنسيق إلى خطوات تنفيذية مستدامة، تتضمن تدريب الكوادر ونشر ثقافة الإسعافات الأولية وتعزيز جاهزية المستجيبين للحوادث.
تطوير آليات الاستجابة
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بمختلف مراحل الاستجابة للحوادث، بدءاً من تقديم الإسعافات الأولية في موقع الحادث، مروراً بنقل المصاب، وصولاً إلى أقسام الطوارئ وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مع الاستفادة من خبرات الجمعيات المختصة وتوسيع مشاركتها في التدريب والتوعية.
كما ركز المشاركون بالاجتماع على ضرورة إنشاء رقم موحد لتلقي البلاغات وتسهيل وصول المساعدة إلى المصابين، على أن تُستكمل مناقشة الجوانب المتعلقة بهذه الآلية بالتنسيق بين الجهات المعنية.
حضر الاجتماع مستشار وزير النقل لشؤون النقل المستدام سنان الخير، ومدير إدارة رخص قيادة المركبات محمد العلوش، ومن وزارة الصحة مدير الإسعاف والطوارئ نجيب النعسان، ومدير مركز الطوارئ الصحية عبد الحكيم رمضان.
يذكر أن جمعية “طرق من أجل الحياة” تأسست في بيروت عام 2011، وهي جمعية غير ربحية تهدف إلى تحسين فرص نجاة المصابين بحوادث السير، من خلال تدريب الكوادر الطبية والإسعافية على أحدث أساليب رعاية المصابين، وتعزيز التعاون مع الجهات الطبية والرسمية لتطوير الاستجابة لحوادث المرور والحد من الوفيات الناجمة عنها.