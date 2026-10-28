النقل والصحة تبحثان مع جمعية “طرق من أجل الحياة” تعزيز التعاون في السلامة ‏المرورية

دمشق-سانا‏

بحث وزيرا النقل يعرب بدر، والصحة مصعب العلي مع رئيسة جمعية “طرق من أجل ‏الحياة” زينا قصار والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون في مجال السلامة المرورية ‏والإسعاف والإنقاذ، وتطوير برامج التدريب والتأهيل للكوادر المعنية بالاستجابة لحوادث ‏السير، بما يسهم في الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عنها.‏

وأكد وزير النقل خلال اللقاء الذي عُقد أمس الثلاثاء في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية ‏تعزيز التعاون المشترك في مجال السلامة المرورية والإسعاف والإنقاذ، وتطوير برامج ‏تدريبية تستهدف الفئات الأكثر ارتباطاً بحركة النقل والاستجابة للحوادث، بما يسهم في ‏نشر ثقافة السلامة المرورية ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة، بالتوازي مع ‏تأهيل الكوادر المختصة وتعزيز جاهزيتها.‏

تطوير منظومة الإسعاف والاستجابة للحوادث

بدوره، أكد وزير الصحة أهمية تكامل الجهود مع وزارة النقل والجمعيات الأهلية ‌‏المختصة لتطوير منظومة الاستجابة للحوادث، مشيراً إلى أن الوقاية من الإصابات ‌‏وتقديم الإسعافات الأولية بالشكل الصحيح يسهمان في إنقاذ الأرواح وتخفيف الضغط ‌‏عن المؤسسات الصحية، في ظل التحديات المتعلقة بتوافر الأسرّة وتجهيزات العناية ‌‏المشددة.‏

وأوضح العلي أن التعاون بين الوزارتين شمل مباحثات مشتركة بشأن قانون السير ‌‏والسلامة المرورية، لافتاً إلى أهمية الانتقال من التنسيق إلى خطوات تنفيذية مستدامة، ‌‏تتضمن تدريب الكوادر ونشر ثقافة الإسعافات الأولية وتعزيز جاهزية المستجيبين ‌‏للحوادث.‏

تطوير آليات الاستجابة

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بمختلف مراحل ‏الاستجابة ‏للحوادث، بدءاً من تقديم الإسعافات الأولية في موقع الحادث، مروراً بنقل ‏المصاب، ‏وصولاً إلى أقسام الطوارئ وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مع الاستفادة من ‏خبرات ‏الجمعيات المختصة وتوسيع مشاركتها في التدريب والتوعية.‏

كما ركز المشاركون بالاجتماع على ضرورة إنشاء رقم موحد لتلقي البلاغات وتسهيل ‌‏وصول المساعدة إلى المصابين، على أن تُستكمل مناقشة الجوانب المتعلقة بهذه الآلية ‌‏بالتنسيق بين الجهات المعنية.‏

حضر الاجتماع مستشار وزير النقل لشؤون النقل المستدام سنان الخير، ومدير إدارة ‏رخص قيادة المركبات محمد العلوش، ومن وزارة الصحة مدير الإسعاف والطوارئ ‏نجيب النعسان، ومدير مركز الطوارئ الصحية عبد الحكيم رمضان.‏

يذكر أن جمعية “طرق من أجل الحياة” تأسست في بيروت عام 2011، وهي جمعية ‏غير ربحية تهدف إلى تحسين فرص نجاة المصابين بحوادث السير، من خلال تدريب ‏الكوادر الطبية والإسعافية على أحدث أساليب رعاية المصابين، وتعزيز التعاون مع ‏الجهات الطبية والرسمية لتطوير الاستجابة لحوادث المرور والحد من الوفيات الناجمة ‏عنها.‏