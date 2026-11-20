دمشق-سانا

حددت وزارة التربية والتعليم أيام 23 و24 و25 تشرين الثاني الجاري موعداً لإجراء المقابلات الشفوية للدفعة الثانية من الخريجين الأوائل في الجامعات السورية، وذلك استكمالاً لإجراءات تعيينهم للعام الدراسي 2024-2025، بعد اعتماد ملحق قوائم أسماء المقبولين.

وذكرت الوزارة في قناتها على تلغرام أن المقابلات ستُجرى من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، وأتاحت الاطلاع على قوائم الأسماء عبر الرابط.

وحددت الوزارة مكان إجراء المقابلات في مبنى معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها سابقاً، بمنطقة المزة في دمشق، شمال فندق غولدن مزة وبجانب ثانوية عبد القادر المبارك للبنات.

ودعت المرشحين إلى اصطحاب الأوراق الثبوتية المطلوبة، وهي البطاقة الشخصية أو ما ينوب عنها قانوناً، إضافة إلى صورة عن الشهادة الجامعية (المؤهل العلمي)، والالتزام بالمواعيد المحددة.

ويأتي الإعلان استكمالاً لإجراءات تعيين الخريجين الأوائل في الجامعات السورية، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم السنوية لدعم الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها.