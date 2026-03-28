“غراس الخير” تنظم فعالية ترفيهية لـ 300 طفل يتيم في حمص

حمص-سانا

نظّمت جمعية غراس الخير الإنسانية اليوم السبت فعالية ترفيهية لـ 300 طفل يتيم في محافظة حمص، ضمن مشروع “بسمة” لرعاية الأيتام وأسرهم في سوريا، المموّل من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك في مدينة الملاهي بحي الوعر في المدينة.

وتضمنت الفعالية سلسلة من الأنشطة الترفيهية والألعاب الجماعية، بالإضافة إلى توزيع الحلويات والعصائر والهدايا على الأطفال، بهدف تعزيز شعورهم بالفرح والانتماء.

وأوضح مدير مكتب جمعية غراس الخير الإنسانية محمد العتر لـ سانا، أن الفعالية استهدفت أطفال مدينة القصير وريفها، مؤكداً أن هذه المبادرات تهدف إلى تعويض الأطفال عمّا فقدوه خلال سنوات الحرب، ولا سيما في المناطق التي شهدت ظروفاً قاسية.

وأضاف إن المشروع يسعى لتلبية الاحتياجات المعنوية والنفسية لهذه الفئة الأكثر هشاشة، عبر أنشطة ترفيهية وتعليمية تساهم في دعمهم اجتماعياً ونفسياً وترسيخ شعور الأمان لديهم.

من جانبها، أعربت مروى الإبراهيم، وهي أم لطفلين يتيمين، عن امتنانها للجمعيات التي تنظم فعاليات مخصصة للأيتام، مشيرة إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي تركته الفعالية على طفلتها المصابة بالتوحد، والتي تمكنت من المشاركة والتفاعل، ما أدخل الفرح إلى قلبها.

كما أكدت آسيا مطر، وهي أم لستة أطفال أيتام، أن الفعالية أعادت شيئاً من الفرح المفقود بعد سنوات الحرب والقهر، فيما أشارت إنصاف فياض، والدة ثلاثة أطفال أيتام، إلى أن النشاط نجح في رسم البسمة على وجوه أبنائها.

وتأسست جمعية غراس الخير الإنسانية عام 2014، حيث عملت في سوريا وتركيا ولبنان في مجال كفالة الأيتام ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.

وأطلقت الجمعية في تشرين الثاني الماضي مشروع “بسمة” بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف رعاية 900 طفل يتيم تتراوح أعمارهم بين 5 و13 عاماً في محافظات ريف دمشق وحمص وإدلب، بواقع 300 طفل في كل محافظة، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي وتنفيذ برامج تعليمية وترفيهية متكاملة.