ضبط 160 ألف حبة كبتاغون والقبض على ثلاثة متورطين بتجارة المخدرات في حلب

حلب-سانا
ألقى فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حلب القبض على ثلاثة أشخاص متورطين بتجارة المواد المخدرة في حي سليمان الحلبي، وضبط بحوزتهم نحو 28 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة، بما يعادل نحو 160 ألف حبة.
وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في بيان اليوم الجمعة أن العملية جاءت بعد تنفيذ كمين محكم في الحي، أسفر عن إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة حيث أصيب أحدهم بكسور جراء سقوطه أثناء محاولته الهروب.
وأشارت الإدارة إلى إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.
وتواصل إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ عمليات أمنية في مختلف المحافظات لملاحقة المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ضمن جهود وزارة الداخلية للحد من هذه الآفة وتعزيز الأمن وحماية المجتمع.