ضبط 160 ألف حبة كبتاغون والقبض على ثلاثة متورطين بتجارة المخدرات في حلب

photo 3 2026 07 24 19 02 40 ضبط 160 ألف حبة كبتاغون والقبض على ثلاثة متورطين بتجارة المخدرات في حلب

حلب-سانا‏

ألقى فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حلب القبض على ثلاثة أشخاص متورطين بتجارة المواد المخدرة في حي سليمان الحلبي، ‏وضبط بحوزتهم نحو 28 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة، بما يعادل نحو 160 ألف حبة‎.‎

وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في بيان اليوم الجمعة أن العملية جاءت بعد تنفيذ كمين محكم في الحي، أسفر ‏عن إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة حيث أصيب أحدهم بكسور جراء سقوطه أثناء محاولته الهروب‎.‎

وأشارت الإدارة إلى إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً‎.‎

وتواصل إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ عمليات أمنية في مختلف المحافظات لملاحقة المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة ‏وترويجها، ضمن جهود وزارة الداخلية للحد من هذه الآفة وتعزيز الأمن وحماية المجتمع‎.‎

photo 2 2026 07 24 19 02 40 ضبط 160 ألف حبة كبتاغون والقبض على ثلاثة متورطين بتجارة المخدرات في حلب
photo 3 2026 07 24 19 02 40 1 ضبط 160 ألف حبة كبتاغون والقبض على ثلاثة متورطين بتجارة المخدرات في حلب
photo 4 2026 07 24 19 02 40 ضبط 160 ألف حبة كبتاغون والقبض على ثلاثة متورطين بتجارة المخدرات في حلب
photo 5 2026 07 24 19 02 40 ضبط 160 ألف حبة كبتاغون والقبض على ثلاثة متورطين بتجارة المخدرات في حلب
photo 6 2026 07 24 19 02 41 ضبط 160 ألف حبة كبتاغون والقبض على ثلاثة متورطين بتجارة المخدرات في حلب
photo 7 2026 07 24 19 02 41 ضبط 160 ألف حبة كبتاغون والقبض على ثلاثة متورطين بتجارة المخدرات في حلب
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