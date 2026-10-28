حقل العنب ينتظر صاحبه.. 16 شهراً على اعتقال الاحتلال الإسرائيلي الشاب أحمد ‏الحسين

القنيطرة-سانا‏

في حقل العنب بقرية رويحينة بريف القنيطرة، تنضج الثمار فيما يغيب صاحبها منذ ‏أكثر من ستة عشر شهراً، فمنذ اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أحمد الحسين (24 ‏عاماً)، تنتظر الأرض من كان يرعاها، بينما تعيش عائلته على وقع القلق والترقب في ‏ظل غياب أي معلومات مؤكدة عن مصيره.‏

وفي منزل العائلة، يستعيد الأب إبراهيم الحسين (66 عاماً) مع مراسل سانا تفاصيل ‏الليلة التي انتهت باعتقال ابنه، يشير إلى باب المنزل الذي أعاد إصلاحه بعدما كسره ‏جنود الاحتلال خلال المداهمة، يتذكر ثقل الساعات، كيف حطموا محتويات البيت ‏وسط إطلاق النار، قبل أن يقتادوا أحمد إلى جهة مجهولة.‏

ويقول: “جاؤوا في منتصف الليل، كسروا الأبواب، وحطموا الأثاث، وعاثوا فساداً في ‏الفناء الخارجي للمنزل، وهم يطلقون النار في الهواء.. اعتقلوا ابني أحمد ولم يعيدوه ‏إلى الآن”، مضيفاً أن اثنين من أبنائه اعتُقلا قبله، ثم أُفرج عنهما.‏

تهديدات بهدم المنزل

ولم تتوقف معاناة العائلة عند اعتقال أحمد، إذ يقول والده: إن قوات الاحتلال ‏استخدمت التهديد والضغط النفسي خلال ملاحقة أحد أبنائه الآخرين، وطالبته ‏بإحضاره مهددة بهدم المنزل في حال عدم امتثاله.‏

ويستعيد إبراهيم كلمات التهديد التي سمعها: “إذا لم تجلب ابنك، فسوف نأتي بطائرة ‏ودبابة لنهدم لك الدار”، ويضيف أن ابنه سلّم نفسه لاحقاً، وأن قوات الاحتلال أفرجت ‏عنه بعد مدة قصيرة.‏

ويشير إبراهيم إلى أن مرور آليات الاحتلال عبر القرية بات مشهداً متكرراً، وأن ‏الاقتحامات المباغتة للمنازل تترك الأهالي في حالة خوف دائم من اعتقال جديد أو ‏فقدان أحد أفراد الأسرة من دون معرفة مصيره. ‏

غياب الأخبار يضاعف المعاناة

ومنذ اعتقال أحمد، لم تتلقَّ العائلة، أي إخطار رسمي يوضح مكان احتجازه أو التهم ‏الموجهة إليه، واقتصرت المعلومات المتوافرة لديها على روايات شفوية نقلها أشخاص ‏أُفرج عنهم، أفاد أحدهم بأنه محتجز في معتقل “عوفر”.‏

ويقول إبراهيم: “لم يتواصل معنا أحد، لا الأمم المتحدة ولا أي جهة أخرى”.‏

وبالإضافة إلى القلق المستمر، خلّف غياب أحمد أعباء نفسية ومعيشية ثقيلة على ‏الأسرة، فبعد وفاة والدته قبل سنوات، كان يتولى جزءاً أساسياً من الأعمال الزراعية ‏التي تعتمد عليها العائلة في تأمين رزقها، ولا سيما العناية بحقل العنب، ومع استمرار ‏غيابه، بات والده يواجه فقدان الابن والسند في آن معاً.‏

وعندما يُسأل إبراهيم عن الرسالة التي يود إيصالها إلى أحمد، لا يستحضر سوى أمنية ‏واحدة، قائلاً: “أقول له: إن شاء الله تكون حراً… وستبقى حراً.. وإن متَّ ستموت ‏حراً”.‏

وتتعرض قرى ريف القنيطرة المحاذية للجولان السوري المحتل لتوغلات واقتحامات ‏شبه يومية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام ‌‏1974، تترافق مع تفتيش المنازل وتجريف الأراضي، إلى جانب اعتقال عدد من ‏الأهالي، ما يثير مخاوف على السلامة واستقرار الحياة اليومية، ويخلّف آثاراً اجتماعية ‏واقتصادية على العائلات، ولا سيما في حالات احتجاز أفراد منها من دون توافر ‏معلومات واضحة عن أماكن وجودهم أو ظروف احتجازهم.‏