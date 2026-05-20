الأوقاف السورية تطلق حملة لتنظيف المساجد استعداداً لعيد الأضحى المبارك

دمشق-سانا

دعت وزارة الأوقاف السورية اليوم الأربعاء إلى المشاركة في حملة “بيت الله منزلنا” لتنظيف المساجد استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن الحملة تهدف إلى تنظيف المساجد وتطهيرها وتطييبها والاعتناء بها، وكذلك تعظيم هذه الشعيرة في قلوب المؤمنين، مبينة أن الحملة ستنطلق بعد صلاة العصر من يوم الإثنين الموافق لـ 25-5-2026 في كل المساجد.



وكانت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة أعلنت الأحد الماضي أن يوم الثلاثاء الموافق الـ 26 من أيار الجاري سيكون يوم عرفة، بينما يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الـ 27 من أيار.